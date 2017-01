Suzano tem 1.030 apartamentos em três conjuntos ocupados

Suzano tem ao menos três conjuntos habitacionais ocupados, com 1.030 apartamentos invadidos. Todos são do programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV). As ocupações e tentativas vêm acontecendo frequentemente desde 2015. A Prefeitura não divulga o número de construções em andamento por temer novas invasões.

Os empreendimentos habitacionais são: Conjuntos Nova América I e II, Residencial Santa Cecília, no Jardim Carla, e conjuntos habitacionais Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras, no Jardim Fernandes, que foi invadido recentemente.

Em novembro, a reintegração de posse dos conjuntos Nova América I e II, no Jardim Nova América, em Palmeiras, foi suspensa pela Justiça devido ao acatamento do recurso da dos ocupantes. No local há 280 apartamentos ocupados. Já o Residencial Santa Cecília foi ocupado em julho de 2015 e são pelo menos 300 famílias morando no local.

Nos conjuntos habitacionais Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras, que foram ocupados no último final de semana, são cerca de 450 apartamentos ocupados.

De acordo com a Prefeitura, no momento não há nenhum empreendimento habitacional sob responsabilidade da Prefeitura que esteja ocupado irregularmente. Os conjuntos ficam sob responsabilidade das construtoras até que fiquem prontos e sejam entregues. Após isso, a responsabilidade passa a ser da administração até que sejam repassados aos beneficiários.

Todas as invasões são em empreendimentos que ainda estão sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF) e construtoras. A administração acompanha o processo, mas não tem poder de interferência.

NOVOS EMPREENDIMENTOS

O Executivo teme divulgar o número de novos empreendimentos no município, levando em consideração o risco de que novas ocupações aconteçam.

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação já desenvolve ações preventivas para evitar ocupações irregulares em conjuntos sob a responsabilidade da municipalidade, mas, de acordo com a pasta, essas informações não podem ser divulgadas por questões de segurança.