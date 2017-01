174,8 mil casas ficam sem energia por conta da queda de pipa e balões

A região do Alto Tietê registrou 2.601 ocorrências envolvendo pipas e balões na rede elétrica no ano passado, causando a interrupção de energia nas casas de 174.893 clientes. Das dez cidades, Itaquaquecetuba foi a que mais acumulou casos: 780. O município com menor número de ocorrências foi Salesópolis, com oito registros.

Os dados foram divulgados pela EDP Bandeirante, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no Alto Tietê.

Segundo a empresa, no período de férias escolares, os números sobem. Em janeiro, por exemplo, foram 434 casos. Em julho, 518. Já abril, mês com a menor quantidade de registros, foram 84 ocorrências.

Alguns materiais usados na confecção de pipas são condutores de energia e aumentam o perigo quando estão em contato com a rede elétrica, como as rabiolas feitas de fios de nylon. Quando pipas e balões encostam na rede elétrica, eles podem causar, além da queda de energia, danos a equipamentos e acidentes graves, como queimaduras e até mortes.

A orientação dada é que para empinar pipa de forma segura, o recomendado é que as pessoas busquem espaços como parques e campos abertos, onde não exista o risco de contato com os fios de energia. O uso de cerol é proibido e pode gerar multa ou prisão, dependendo da legislação vigente em cada município. Já soltar balões é crime, previsto no artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais. A pena varia de um a dois anos de detenção e/ou multa.