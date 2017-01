Anderson Magalhães 25/01/2017

BÚZIOS

A coluna de hoje está repleta de fotos e mais fotos das férias de janeiro. Começamos pelo casal Jhulender e Maria Silveira que curtiram dias de “dolce far niente” em Búzios, no Rio de Janeiro. Eles estão grávidos de 6 meses à espera do primogênito Otávio

BAHIA

Amor incondicional de mãe e filha. Espia só o abraço gostoso da Manu na mamãe Regina Melo… elas estão neste exato momento no Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba na Bahia

MÉXICO

Quem estreou 2017 em Cancún no México foi o casal Danilo Silva e Clarisse Tomaz… e por lá curtiram muitos dias de relax

CANCÚN

E por falar em Cancun, quem está lá neste exato momento é Meire Lemos de Moraes – juntamente com o marido Vanderlei e o filho Enzo – curtindo férias no Gran Park Royal Caribe

DISNEY

A linda suzanense Julia Sayuri Valim está há dias na Disney curtindo férias com os pais Anderson Yamagami e Juliana Valim

PUNTA CANA

O casal Rita e Marcelo Bonanata – juntamente com Heloiza Menossi e o filho João Bonanata – também de férias neste exato momento em Punta Cana na República Dominicana