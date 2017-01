Avenida Paulo Portela é duplicada para diminuir congestionamento

A Avenida Paulo Portela teve a faixa duplicada, no sentido da Avenida Antonio Marques Figueira. O objetivo é diminuir o congestionamento. A nova faixa foi feita na tarde de ontem pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.

Com a mudança, a Prefeitura espera que a via tenha uma maior vazão, principalmente em horários de pico. A medida foi necessária, também, em virtude do funcionamento do Centro Unificado de Serviços, que resultou em um maior fluxo de veículos na via. A partir de agora, quem passa pela rua pode optar pela troca de faixa, enquanto outros automóveis utilizam a faixa da direita para estacionar nas vagas da Zona Azul. “Fizemos mais essa intervenção, para garantir uma maior fluidez nessa importante rua da região central da cidade. Estamos visando, ainda, à segurança dos munícipes que vão até o Centro Unificado de Serviços, para algum atendimento público, pois eles têm, na maioria das vezes, de estacionar em frente ao prédio. Em razão disso, os condutores, antes das providências tomadas nesta semana pelo Poder Executivo, travavam o fluxo de carros, causando considerável congestionamento”, argumenta o responsável pela pasta, José Alves Pinheiro Neto.

O acesso pelas ruas Paulo Alfredo Hilbert e Félix Romanos continua liberado. Os motoristas que utilizam a via, sentido Rua Baruel, também têm condições de tráfego com a faixa dupla, a partir da Rua Paulo Alfredo Hilbert.

Francisco Marengo

Além disso, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos está realizando, nesta semana, em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a limpeza das galerias de águas pluviais e de esgoto da Avenida Francisco Marengo. A medida é necessária para evitar alagamentos por conta das fortes chuvas, típicas desta época do ano.

Após a limpeza total haverá outra intervenção ao longo da avenida, a fim de reforçar a pintura de faixas de rolamento e de pedestres.