Corpo de mulher em saco plástico é achado em lagoa de Suzano

O corpo de uma mulher, não identificado, foi encontrado já em estado de decomposição, em uma lagoa, na Rua das Acácias, Chácara Duchen, em Suzano. O cadáver estava dentro de um saco plástico, com as mãos e as pernas amarradas e com o cabelo raspado. Devido ao tamanho da barriga da mulher, suspeita-se que a vítima estava grávida.

De acordo com informações da Polícia, um grupo de pescadores locais viram o corpo, na manhã de ontem. Acredita-se que a mulher tenha sido vítima de um homicídio.

O rosto da mulher apresentava-se grandes lesões, que aparentavam ser causadas por um golpe com algum tipo de ferramenta. Além do profundo machucado na cabeça da vítima, o rosto e a nuca da mulher continham cortes, supostamente feitos por um facão.

Não se sabe se a vítima já estava careca, ou se devido ao contato com a água, o corpo perdeu o cabelo.

A Polícia desconfia que o corpo da vítima tenha sido jogado distante da região em que foi encontrado, e pelo volume de chuva nos últimos dias, com o aumento da água, o cadáver tenha se movimentado até a superfície.

Viaturas do Corpo de Bombeiro estiveram no local para a remoção do corpo da lagoa.

A Perícia fará os exames necroscópicos para a constatação da possível gestação da vítima.

Poucos quilômetros da lagoa, no mesmo bairro, a Polícia teve a informação de um outro cadáver encontrado, no interior de um veículo Fox, de cor vermelha, na beira de uma represa, próximo à Estrada Velha, na Rodovia Índio Tibiriçá.

A reportagem do DS foi até um sítio em que cultivava hortaliças, um hasegawa, que dava acesso à represa em que o veículo foi encontrado.

O gerente do estabelecimento disse que um funcionário informou ter visto o veículo na beira da represa um dia anterior. De acordo com informações de um policial que estava no local, não foi encontrado nenhum corpo no interior do veículo. Dentro do automóvel, que foi encontrado alagado, havia uma bolsa com documentos pessoais de uma mulher.

Até então, não se sabe se os casos possuem uma relação.