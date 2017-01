Gian Lopes define Lucas Bertagnolli para o cargo de chefe de gabinete

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), confirmou o advogado Lucas Pimenta Bertagnolli para assumir a Chefia de Gabinete da Prefeitura. Segundo o novo integrante do primeiro escalão da administração municipal, o trabalho apresenta grandes desafios, já que prestará assessoria direta ao prefeito e executará serviços de agenda com secretários municipais, representantes de outros órgãos e população.

O prefeito destacou que Bertagnolli está preparado para função e que acredita que ele realizará um ótimo trabalho. “Ele é uma pessoa extremamente entrosada com o ambiente da administração municipal e vai acompanhar todos os projetos e ações da Prefeitura. Minha gestão é para todos. E o Bertagnolli integrará uma equipe de pessoas altamente preparadas e com perfil para trabalhar no Executivo. Atender as demandas do povo será a grande meta neste primeiro momento”.

O novo chefe de gabinete destacou que pretende organizar as atividades administrativas. “Vou trabalhar com o objetivo de organizar os trabalhos administrativos para que os mesmos sejam cada vez mais eficazes e possibilitar uma agenda que o prefeito consiga realizar um trabalho mais próximo à população, que é o grande objetivo dele”, concluiu.

Currículo

Bertagnolli é advogado e se formou em 2005 na Universidade Braz Cubas. Foi estagiário de Direito e Assessor de Direção na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na gestão 2001/2004. Também foi auxiliar de cartório e escrevente autorizado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Poá, no período de 2005 a 2011. Na Prefeitura de Poá foi chefe da Procuradoria e assessor técnico da Secretaria de Assuntos Jurídicos no período de 2011 a 2014.