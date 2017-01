Lance Livre 25/01/2017

Reunião

de prefeitos

Prefeitos das cidades do Alto Tietê, integrantes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) se reúnem amanhã, às 10 horas.

1ª reunião

Será a primeira reunião oficial do Condemat sob a presidência do prefeito Adriano Leite (PR), de Guararema, eleito no último dia 3 para comandar o consórcio que reúne 11 cidades – Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

Pauta

A pauta do encontro dos prefeitos contempla a definição sobre o funcionamento e ampliação das Câmaras Técnicas do Condemat e a agenda de prioridades dos municípios para as futuras ações do consórcio.

Guilherme Mussi

O Ministério Público Federal (MPF) arquivou inquérito contra o deputado federal Guilherme Mussi (PP) alegando ser “baixa a materialidade” do fato. Segundo a denúncia, o parlamentar usou dinheiro da verba indenizatória para pagar o aluguel da sede do seu partido, onde também funcionava seu escritório pessoal.

Decisão

Na decisão, o procurador da República José Roberto Pimenta Oliveira acatou os argumentos de Guilherme Mussi. O deputado justificou que o partido ficou alguns meses sem sede e que apenas utilizou seu escritório político, localizado em região nobre da Capital paulista, uma única vez para tratar de assuntos da legenda.

Conclusão

Em sua conclusão, o procurador afirma que não aceitou a denúncia porque entendeu que prejuízo ao erário foi “ínfimo”.

Pesquisa

com prefeitos

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) começou nova pesquisa com os prefeitos para levantar dados das Prefeituras neste início de mandato.

Questionário

Nos próximos dias, a entidade contatará os prefeitos e aplicará o questionário com perguntas sobre a gestão administrativa, fiscal e social. A expectativa da entidade é concluir o processo de levantamento dos dados até o final de fevereiro, e para isso conta com o apoio dos municipalistas.