Longa-metragem ‘Bregas, porém, salvos’ é iniciada e traz estilo humor

O designer gráfico do DS, Wilson Soares Cardoso, de 44 anos, iniciou as gravações do longa metragem “Bregas, porém, salvos”. As gravações são feitas aos finais de semana em centros, praças e bairros de Mogi das Cruzes. Esse é o segundo filme produzido, dirigido e atuado por ele. No ano passado Cardoso lançou “Uma Simples Entrega, Rapaz”.

Em estilo de humor, o longa metragem contará a história de um ex-cantor de música brega, que no auge da carreira, cobiçado por muitas mulheres e cheio de dinheiro, resolve abandonar tudo. Os motivos da atitude os telespectadores só decifrarão no decorrer do filme. Além disso, ele mostrará que o cantor se converteu ao cristianismo e por isso se envolveu em muitas confusões. A previsão é de que a obra cinematográfica tenha duas horas e meia de duração.

De acordo com Cardoso, a simplicidade do longa irá surpreender a todos. “Muitas pessoas gostaram do último filme. Agora, as expectativas são melhores, pois todos que assistirem se identificarão com a vida do cantor brega. Felicidade enorme de poder realizar mais um filme. A meta é fazer um por ano e já começamos bem”, explica.

O filme deverá ficar pronto em maio. Ele será passado em igrejas, casas de recuperação e até mesmo estacionamentos do Alto Tietê. “Só o prazer de fazer um filme é muito bom. Isso porque é o que gostamos de fazer. Contudo, levamos para esses espaços para que as pessoas vejam sem nenhum lucro em cima disso. Tudo por amor a arte”, enfatiza o diretor.

O elenco do filme é composto por 14 personagens. São eles: Leandro Oliveira, (Misael Uau), protagonista; Andy Montecristo(Laureano), co-protagonista; Marcia Camargo, (D. Sirvana); Isadora Dantas Oliveira, (Zadô); João Davi, (Mais-de-Um); Kennedy Cardoso, (Duílio); Joceli Cardoso, (Rebeca Milie); Gabriela Campos Mello, (Samanta); Jorge Luiz Mendonça, (Dr. Homero Kok); Ester Figueiredo Dos Santos, (Miguela Canja); Eliseu Santos, (Casimiro Baluarte); Nil Roberto, (Chupamanga) e Wendel Henrique, (Socassoco).