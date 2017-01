Social 25/01/2017

463

Hoje a cidade de São Paulo comemora 463 anos e passa por visíveis transformações. O prefeito João Doria Jr. Está mostrando a que veio e batendo de frente com vários setores da sociedade. Por um lado pode parecer austero, mas por outro se mostra prático e eficiente. É esperar para ver o que vai dar. #FeriadoSampa

Teatro

Hoje, às 15 e às17 horas, haverá apresentação especial do espetáculo infantil “Um estranho com asas” que traz para o universo das crianças uma livre adaptação do conto “Um senhor muito velho com umas asas enormes”, escrito pelo Nobel de Literatura Gabriel Garcia Márquez. As apresentações acontecerão até 19 de fevereiro, no Sesc Pinheiros. #FeriadoSampa

O Corpo é a Casa

Com curadoria de Marcello Dantas, será aberta hoje no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) em São Paulo. A mostra Erwin Wurm – O Corpo é a Casa, artista contemporâneo austríaco, pela primeira vez no Brasil. #FeriadoSampa

Museu Afro

Em comemoração ao aniversário de Sampa, hoje, às 11 horas, no Museu Afro Brasil, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, acontece o lançamento de “Visões de um poema sujo” da obra de Ferreira Gullar – falecido no último dia 4 de dezembro, através de imagens do fotógrafo Marcio Vasconcellos em livro e exposição de mesmo nome e curadoria de Diógenes Moura. A programação cultural também inclui a inauguração da mostra “Movimento Constante – esculturas de Paulo Otávio”. Mostras ficam em cartaz até 26 de março.#FeriadoSampa

Chuva x sol

Os dias estão mais quentes, mas isto não significa que a chuvarada dará uma trégua. É chuva com sol para todos os dias da semana. Sem medo de errar.

Thelma Pezzuol Marin, Nicolli Miranda Pereira El Ghossain, Regina Lúcia Moreira Gomes, Thauany Danielle dos Santos Fachini, Gustavo Coura Pagnani, Felipe Beto Camargo, Péricles Ramalho Bauab, Antonio Machado Faria, Teresinha Pinto, Maria Aparecida Caran Westin, Marli Tropiano, Silvana Bitler, Domingos Mosca, Etiene Parolini, Diana Moreira Silva, Kadu Rekado, Karla Cruz Grudtner, Janete da Silva, Genoveva Mota Davila, Anunciata Ruscitto, Miguel Arcanjo Vicente, Denise Franco de Lima, Crystal Sant’anna, Ana Paula Tiemi e André Costa.

* Retrospectiva 2016

Remexendo meu arquivo digital encontrei esta bela foto com os queridos André Loducca (atual Secretário de Desenvolvimento Econômico de Suzano) e Lilian Gumieiro (ela comemorou idade nova no último dia 18). Tive o prazer de participar da celebração dos 25 anos do Centro de Arte, que vi nascer e acompanhei de perto.

Retro/2016 com a TV Fato

Resgatei este descontraído flash de José de Gouvêa quando foi entrevistado por Luis Felicio na TV Fato em maio de 2016. Gouvêa é autor do Hino à Suzano e se enveredou pelo mundo do cinema e também propagandas de TV. Chegou à Suzano em 1962 como professor do extinto Liceu Santo Antônio. De lá para cá, fez carreira como compositor, ator, músico, pai e avô coruja. Um homem que certamente ajudou a escrever a história da cidade.

Retro/2016 com Bruna e Jaciel

Sou fã de Bruna Costa. Desde que a vi cantando na Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes me encantei com seu talento. Ela brilhou em 2016 e promete mais. Seu pai, Jaciel Silva, é seu grande incentivador e a acompanha em todos os passos.da cidade.

Retro/2016 com Alexandre

Em 17 de abril de 2016 a coluna registrou com destaque a trajetória de Alexandre Glória, que além de psicólogo formado é decorador e destaca-se com a criação de belíssimos buquês de noiva.