Ladrões roubam carga e fazem refém

Quatro assaltantes abordaram uma caminhonete em Suzano e fizeram o motorista refém por duas horas durante a manhã da última terça-feira.

O crime aconteceu às 9h30 na Rua Benedito Pinto da Cunha.

Os assaltantes roubaram a carga de uma empresa de equipamentos situada em São Caetano do Sul.

O motorista, que é um idoso de 73 anos, ficou sobre a ameaça dos criminosos por duas antes de ser liberado.

O Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na Delegacia Central de Suzano pela vítima.

De acordo com as informações disponibilizadas, o homem havia começado a fazer o descarregamento em um dos clientes quando foi abordado por quatro homens.

Com empenho de uma arma de fogo, e grave ameaça, o idoso foi rendido e o caminhão levado, junto com a carga.

A descrição de qual o tipo de equipamentos estavam sendo carregados não foi registrada no B.O, nem o valor de prejuízo.

Apesar de ter cedido, sem reação, a caminhonete, o idoso foi feito refém dentro do veículo dos criminosos, um NewFiesta branco.

A vítima só foi liberada na Rodovia Marginal Tietê. Os assaltantes não foram identificados

ROUBOS DE CARGA

Durante os doze meses de 2016, Suzano registrou 53 casos de roubos de carga.

Apesar disso, o município teve uma queda no índice se comparado ao período de 2015, quando 64 crimes foram cometidos, uma diminuição de 17%.

A informação foi divulgada no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Como noticiado pelo DS em novembro, algumas empresas transportadoras de carga têm optado por fazer viagens durante o dia e evitam circular por cidades e regiões com maior índice de roubo para não serem vítimas desse crime.

Em Suzano, um dos bairros evitados é o Miguel Badra, visto como ponto crítico para roubos, além da Estrada dos Fernandes e a Rodovia Índio Tibiriçá.

Uma alternativa é utilizar Rodovia Trabalhadores, pagando pedágio.