Mais de 300 pessoas podem perder moradias sorteadas em Itaquá

Em Itaquaquecetuba, mais de 300 pessoas podem ficar sem a moradia – sorteada em programas habitacionais – por falta de regularização na situação cadastral. As famílias são do empreendimento Residencial Lebani. A Prefeitura está convocando os sorteados para a assinatura do dossiê de análise do perfil socioeconômico que será encaminhado à Caixa Econômica Federal. De acordo com o secretário de Habitação, Roberto Kimura, pelo menos 340 pessoas não compareceram a Secretaria para assinar o documento.

“Já convocamos e só podemos esperar até o dia 10 de fevereiro para que essas pessoas compareçam, caso contrário, serão chamados os suplentes que foram sorteados, pois, temos prazo para entregar toda documentação à Caixa”, enfatizou Kimura.

Pinheirinho

O secretário afirmou ainda que ainda há pessoas desistindo do imóvel, alegando que os apartamentos não estão dentro do desejado.

“Temos pessoas que foram sorteadas, principalmente no Conjunto Pinheirinho, que desistiram do apartamento por ter que pagar as prestações do imóvel, que gira em torno de R$ 80 a R$ 250, mais o condomínio ou porque não tem sacada e até mesmo porque não dá direito a duas vagas na garagem. Quando acontece essa desistência, os suplentes são chamados”, disse Kimura.

empreendimentos

Neste ano, Itaquá entregará mais de 1.452 moradias para a população de baixa renda, serão 612 unidades no Empreendimento Altos do Pinheirinho, no Jardim Caiuby, e mais 840 no Empreendimento Residencial Lebani – na estrada do Campo Limpo. O Ministério das Cidades deve liberar na primeira quinzena de fevereiro a entrega do Pinheirinho, já o Lebani está previsto para julho.

O prefeito Mamoru Nakashima (PSDB) afirmou que os investimentos em habitação irão continuar na cidade. Entre os novos projetos, o prefeito destaca a Parceria Público Privada (PPP) firmada com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), para a produção de quatro mil unidades, na Fazenda Albor, na divisa de Itaquá, Arujá e Guarulhos, com previsão para 2018.