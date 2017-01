Moradores reclamam de falta de manutenção nas ruas

Os moradores do Parque Alvorada sofrem com a condição das ruas do bairro. O período de chuvas agrava a situação das vias sem asfalto. Os buracos e a lama dificultam o acesso dos carros. Segundo munícipes, os serviços de coleta de lixo e dos Correios são afetados. A atual administração informou que uma equipe será enviada ao local para verificar as condições da via.

De acordo com o aposentado Mário Olavo dos Santos, residente da Rua do Ministério, os próprios vizinhos chegam a realizar algumas melhorias. “A gente tenta tapar os buracos com o nosso material. Compramos o pó de asfalto para tentar melhorar a rua, porque, quando chove, a lama da rua de terra entra na minha casa”.

O metalúrgico Renato Renan Paulino conta que há três meses a tentativa de asfaltar a rua foi interrompida. “Existia o risco de as árvores caírem, então o trabalho foi interrompido. Está pela metade. Os vizinhos também implantaram uma lixeira comunitária porque o caminhão da coleta não chega até o fim da rua. Os carros têm dificuldade para descer e subir a via”.

Segundo Paulino, o irmão chegou a prestar queixas na Prefeitura sobre a condição da rua. Contudo, a administração teria apontado que a Rua do Ministério e demais vias do bairro constam como asfaltadas. “Na verdade, a gente que precisa jogar cascalho e entulho para conseguir passar”, lamenta o metalúrgico.

A moradora Sueleni de Fátima Camilo Silva fala dos desafios de morar na região. “Temos que sair com sacolas amarradas aos pés. Quando chove, a enxurrada leva lama para dentro de casa. O lixeiro não desce toda a rua porque não consegue subir. O carteiro chega só de moto e com dificuldade”.

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informou que o mutirão de zeladoria e manutenção das vias municipais ainda não chegou ao Parque Alvorada. A medida está prevista no plano de 100 primeiros dias de governo. A pasta ressalta que uma equipe será enviada ao local para avaliar a situação e realizar um estudo técnico para definir as necessidades da área.