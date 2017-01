Poá vai ter 34 novos policiais, mais GCMs e Centro de Segurança

Poá deve receber até o final do mês 34 novos policiais por meio do convênio da Atividade Delegada. Além disso outras medidas de segurança também serão postas em prática no município como a convocação de novos Guardas Civis Municipais (GCM), implantação do Centro de Segurança Integrada (CSI) e a instalação de barreiras eletrônicas, com sistema de leitura de placas para identificação de veículos furtados e roubados que entram ou saem da cidade. A confirmação foi feita pelo prefeito de Poá, Gian Lopes (PR).

As ações foram detalhadas durante reunião na noite da última terça-feira, que ocorreu na 2ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O encontro contou com a participação de moradores do Jardim Nova Poá, dos secretários municipais de Governo, Augusto de Jesus, de Segurança Urbana, Nobuo Aoki Xiol, de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, dos vereadores, e do coordenador operacional do 32º BPM, capitão Fábio Schultze.

“Acredito que nos próximos meses vamos avançar muito na questão da segurança em Poá. Assinei o convênio da Atividade Delegada e esperamos que até o final do mês o mesmo seja publicado, beneficiando a cidade com mais 34 policiais que estarão diariamente na rua combatendo a criminalidade. Esses profissionais estarão nos bairros e já estamos estudando medidas para oferecer a eles uma boa estrutura de trabalho”, explicou Gian Lopes.

O convênio da Atividade Delegada firmado entre Estado e o município permite a utilização dos PMs, em dias de folga, possibilitando mais segurança para população e contribuindo para a redução dos índices de criminalidade. O prefeito explicou que a parceria em Poá venceu em junho do ano passado e não foi renovada pela antiga administração.

Sobre a convocação dos novos GCMs, Gian destacou que já pediu urgência no assunto. O procedimento pode durar cerca de seis meses. “Já pedi para o secretário Nobuo Aoki Xiol (Segurança Pública), que acelere a convocação dos aprovados no concurso. Estamos na parte de investigação social e terminando este processo ainda tem a preparação dos profissionais, por pelo menos seis meses, porém, será um reforço importante no nosso trabalho visando a melhoria da questão da segurança na cidade”.

A administração municipal também iniciou os estudos para implantação do Centro de Segurança Integrada (CSI), que contará com um trabalho conjunto da GCM e das polícias Civil e Militar. O equipamento servirá para melhorar o monitoramento na cidade.

A instalação de barreiras eletrônicas, com sistema de leitura de placas para identificação de veículos furtados e roubados que entram ou saem da cidade, também está nos planos da Prefeitura. “Serão colocados estes equipamentos nas entradas e saídas da cidade, além de vias importantes de circulação. A polícia não faz tudo sozinha. É necessária uma integração e vamos trabalhar neste sentido”, concluiu Gian.