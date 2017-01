Prefeito, secretários e vereadores pedem ajuda para deputados

O prefeito Rodrigo Ashiuchi reuniu ontem, no Gabinete, a maior parte dos secretários para uma reunião de trabalho com os deputados federal Marcio Alvino (PR) e estadual André do Prado (PR). Durante o encontro, que também foi prestigiado por alguns vereadores, foram apresentadas demandas para que os parlamentares as distribuam aos órgãos competentes do governo do Estado e da União. A ideia é acelerar o início de obras e trabalhar por subvenções que possam ampliar o atendimento na Saúde.

Os vereadores indicaram melhorias a serem norteadas pelos deputados. As solicitações que partiram do Legislativo foram ao encontro de algumas demandas também reiteradas por Ashiuchi, como o desassoreamento dos rios Tietê e Guaió, além da cobrança das indenizações às famílias que tiveram suas casas desapropriadas em razão da construção do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21).

Ashiuchi ainda pontuou a necessidade de algumas obras e serviços essenciais, como convênios da Saúde em prol da Santa Casa, que segue sob intervenção; convênios com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), visando à liberação imediata de licenças de baixo impacto e que garantem mais celeridade em obras; o início das obras da nova alça do Rodoanel, no bairro Casa Branca, e da Avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una.

Essa demanda será tratada com prioridade pelo republicano hoje na reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). “Fizemos questão de reunir alguns de nossos secretários e vereadores para darmos prosseguimento às demandas, visando à melhoria da nossa cidade. Estamos esperançosos com a disposição dos deputados Marcio Alvino e André do Prado. Suzano precisa retomar o crescimento e, por meio desse trabalho conjunto, buscando recursos nas secretarias estaduais, autarquias do Estado, ministérios e concessionárias federais, certamente vamos garantir os investimentos necessários para a Saúde, a Mobilidade Urbana e o Desenvolvimento Social”.

De acordo com Alvino, de imediato, já estão sendo solicitadas para Suzano com a empresa MRS Logística algumas melhorias viárias em contrapartida das intervenções dos trens de carga. “Estamos articulando com a MRS para que sejam feitas as contrapartidas sociais, como a conclusão de vias do entorno, bem como a implantação de um projeto social que resgate a memória ferroviária no bairro do Baruel”.

Prado também se colocou à disposição da cidade. “Não vou medir esforços para encabeçar as solicitações de Suzano com os órgãos do Estado, principalmente em relação às obras do Rodoanel em Suzano e suas contrapartidas sociais e ambientais”, garantiu.

O presidente da Casa de Leis, Zaqueu Rangel (PSDB), agradeceu a iniciativa do prefeito e dos deputados e colocou o Legislativo à disposição. “A Câmara está totalmente à disposição para trabalhar em prol a nossa cidade”, comentou.

Também participaram os seguintes parlamentares: Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans; André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola; Denis Claudio da Silva (DEM), o Filho do Pedrinho do Mercado; Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van; Gerice Rego Lione (PR), a Gerice Lione; Joaquim Rosa (PR); José Silva de Oliveira (PMDB), o Zé Lagoa; José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro; Edimilson Tavares de Assis (PDT), o Edimilson Pau no Gato; Neusa dos Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fadul; e Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho.