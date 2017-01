Projeto de ciclovia da estação de trem a Região Norte será mantido

O projeto de implantação de uma ciclovia em todo trecho da Avenida Vereador João Batista Fitipaldi para ligar a Região Norte de Suzano terá continuidade. A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação iniciou contato com a Caixa Econômica Federal (CEF) e disponibilizou uma equipe técnica ao órgão para garantir que o projeto tenha seguimento.

De acordo com o secretário da pasta, Elvis José Vieira, o processo do projeto estava suspenso. Além disso, destacou que propuseram fazer o necessário para a construção da ciclovia. “Encontramos muitos processos paralisados para contemplar a Região Norte. Daremos continuidade. Entre eles está o da ciclovia na Fitipaldi. O projeto está desenvolvido. É bom. Estava na Caixa Federal, mas não houve sequência no processo junto ao órgão federal. Colocamos-nos à disposição da CEF para sentar e verificar junto a eles o que é preciso para concluir o processo e solicitar a licitação da obra”, explicou.

Vieira comentou que o projeto garante a mobilidade da estação até a Região Norte. “Esse é um dos projetos programados para realizarmos, pois beneficiará a área mais populosa da cidade. É uma região que essencialmente deve ser pensado um conjunto de projetos ao longo dos anos, sejam eles de todas as secretarias. Um dos principais locais é o Boa Vista, que tem um grande comércio central e passará por uma requalificação urbana”, enfatizou.

Ele ainda destacou a importância de ter uma ciclovia na cidade. “A maioria das cidades do mundo e do Brasil está indo para o mesmo caminho. Todos possuem uma rede de ciclovias. Suzano não pode ficar fora dessa discussão. Porém, precisa primeiro elaborar planos cicloviários para o município. Junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana vamos fazer esses planos, pois não posso fazer ciclovias sem ter uma ideia do território. Até porque existem hierarquias dentro das ciclovias, como ciclofaixa e ciclorrota, que tem regras determinadas por órgãos federais. Atualmente, não tenho esse panorama para que eu fale vamos fazer ciclovias. Elas não podem ser feitas aleatoriamente como foi feito na última gestão, que nem funciona mais. Mas vamos dar continuidade com o projeto e mais para frente tornar realidade essa implantação”.