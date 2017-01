Suzano fecha 2016 com menor taxa de homicídio em cinco anos

Suzano fechou o ano passado com a menor taxa de homicídio desde 2011. A cidade computou um índice de 10,1 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. Em 2011, o município havia registrado 9,81 assassinatos para cada 100 mil pessoas. Na ocasião foi a menor taxa da história de Suzano. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP).

Neste período de cinco anos, Suzano oscilou com relação à taxa de mortalidade. Em 2012, a cidade viu o número subir para 12,32. No ano seguinte passou para 12,55. Em 2014, o índice caiu para 10,59 mortes para cada mil habitantes. Em 2015 passou para 14,81, a maior alta do período.

Em números absolutos, o município suzanense computou 28 assassinatos no ano passado contra 41 computados em 2105. A queda foi de 31,71%. Com relação às vítimas dos homicídios, a cidade teve uma queda de 35,56%, passando de 45 pessoas mortas, em 2015, para 29, no ano passado.

OUTROS NÚMEROS

A SSP também divulgou outros índices criminais. Nove tiveram queda entre 2015 e 2016, sete tiveram alta e três se mantiveram estável neste período. A maior queda computada em Suzano foi com relação ao número de vítimas assassinadas, seguida dos homicídios. A terceira maior diminuição foi de lesão corporal culposa por acidente de trânsito, com uma queda de 28,9% (confira tabela completa ao lado).

Já com relação aos crimes que tiveram aumento nos registros, latrocínio e número de vítimas de latrocínio computaram a maior alta, com um crescimento de 300%. Suzano não havia registrado nenhum caso deste tipo em 2015 e computou três no ano passado.

Ao todo, Suzano computou 7.274 crimes em todo o ano passado, o que proporcionalmente representa cerca de 20 casos por dia. Em 2015 haviam sido 7.409 registros.