Ashiuchi quer apoio de cidades, Estado e União para custear hospital

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) anunciou ontem que quer apoio das cidades da região, do Estado e da União para custear do Hospital Regional. Orepublicano disse que precisa de auxílio, já que a unidade atenderá a população de toda região. A cidade conta com R$ 26 milhões para construir o Pronto-Socorro da unidade, previsto na primeira fase das obras. A afirmação foi feita durante reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), ontem, em Mogi das Cruzes.

“Com o apoio das cidades e de uma forma com muito pé no chão e equalizado, conseguiremos estudar o custeio mensal de um hospital federal, que já temos um dinheiro de Suzano. Mas não atenderia apenas o município, como os demais da região também. Contudo, deveria ser repartido não só pela federação, mas também pelas cidades e o governo do Estado. Se tiver essa parceria, Suzano tem a disposição de tocar a obra e contemplar todos os cidadãos da região”.

O prefeito também falou sobre uma parceria com o Hospital Santa Maria, do Grupo Samed. “Dessa forma fortalecemos o setor na cidade e podemos fazer parcerias para não atender apenas quem tem convênio, mas aquelas pacientes que usa o sistema básico de saúde também”, enfatizou.

O Hospital Regional tem previsão de ser construído em um terreno de 71 mil metros quadrados. A unidade contará com mais de 200 leitos, 20 mil metros quadrados, unidade de tratamento intensiva (UTI) infantil e adulta, centro de diagnóstico, entre outros equipamentos.