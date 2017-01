Reforçar a segurança pública é um dos grandes desafios para União, Estados e prefeituras.

Cidades da região, por exemplo, tem mantido parcerias com a Secretaria de Segurança Pública do Estado na tentativa de ampliar o “foco de cobertura” contra os crimes. A Atividade Delegada é uma das parcerias entre prefeituras e Estado.

Iniciada em 2 de dezembro de 2009, a operação foi realizada a partir de um convênio entre a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, e o Governo do Estado.

Policiais militares, em dias de folga, passaram a fiscalizar os ambulantes que trabalhavam irregularmente na Rua 25 de Março e adjacências. Na ocasião, cerca de 250 policiais militares, divididos em três turnos, patrulhavam a área das 6 às 19 horas.

A ação é uma oportunidade para policiais militares que queiram usar seus dias de folga para complementar a renda familiar.

A Atividade Delegada é um convênio firmado entre as prefeituras e a Secretaria da Segurança Pública, que permite aos policiais militares desempenharem suas funções nos dias de folgas. Os PMs podem trabalhar por, no máximo, 12 dias por mês e a carga horária não pode passar de oito horas por dia. O convênio tem duração de três anos e pode ser prorrogado por mais cinco.

Na edição de ontem, o DS publicou matéria sobre o reforço na segurança em Poá, que inclui também a parceria no Atividade Delegada.

Poá deve receber até o final do mês 34 novos policiais por meio do convênio da Atividade Delegada. Além disso outras medidas de segurança também serão postas em prática no município como a convocação de novos Guardas Civis Municipais (GCM), implantação do Centro de Segurança Integrada (CSI) e a instalação de barreiras eletrônicas, com sistema de leitura de placas para identificação de veículos furtados e roubados que entram ou saem da cidade.

A administração municipal também iniciou os estudos para implantação do Centro de Segurança Integrada (CSI), que contará com um trabalho conjunto da GCM e das polícias Civil e Militar. O equipamento servirá para melhorar o monitoramento na cidade.

As prefeituras, sem dúvida, podem contribuir com a segurança. Devido às características de sua atuação, têm a possibilidade de, por meio de políticas sociais, trabalhar no combate às drogas nas escolas, fonte de grande preocupação para pais e educadores. Algumas experiências país afora mostram que a incidência de problemas com drogas é menor naquelas escolas onde há os programas de jornada ampliada, com atividades extra classe como aulas de esportes, atividades de leitura, teatro, etc.

A segurança então pode ter importante contribuição dos municípios, como é o caso de Poá.