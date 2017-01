Empresa responsável por obras de Hospital tem contrato prorrogado

O Hospital das Clínicas (HC) prorrogou o contrato com a empresa Scopus Construtora & Incorporadora Ltda., responsável pelas obras do Hospital Estadual e ampliação do HC. O contrato foi adiado até 11 de março de 2018. Além disso, foi acrescentado um valor de R$ 1,87 milhão.

O investimento previsto anteriormente era de R$ 34,2 milhões. A assessoria do HC não informou se foram feitos outros aditamentos com a empresa, porém em publicação feita no Diário Oficial do Estado consta que este é o quinto termo aditivo. Em nota, informou que “o aditamento de contrato refere-se à adequação de estrutura e instalações do prédio já existente”.

Segundo a assessoria, o prazo da entrega das obras está mantido para o 1º semestre deste ano. No final do ano passado, em vistoria das obras, o superintendente do Hospital das Clínicas, Antônio José Pereira, informou que a finalização dos serviços estava prevista para março, porém a unidade só começará a atender pacientes em julho. Anteriormente, a última previsão de entrega era para julho do ano passado.

As obras do Hospital Estadual estão em fase de recebimento e teste das instalações. O novo hospital da cidade contará com 250 leitos para a população, sendo 120 para o novo HC e 130 para a unidade de retaguarda, já existente e que também recebe investimentos para reforma. O novo hospital foi construído em uma área de 5,2 mil metros quadrados e terá leitos em Hospital-Dia, Unidade de Terapia Semi-intensivo (UTI) e duas salas cirúrgicas.