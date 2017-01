Gian Lopes confirma entrega de uniformes escolares até março

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), confirmou ontem que entregará até março os kits e uniformes escolares para 15 mil estudantes. Além disso, reforçou que está realizando a manutenção de diversas escolas e que pretende concluir ainda no primeiro semestre as obras de uma unidade educacional na Vila Monteiro, gerando 550 novas vagas. As ações foram anunciadas durante evento de abertura oficial do Ano Letivo 2017 da rede municipal de ensino.

“Reiniciamos a obra de uma escola municipal na Vila Monteiro e queremos entregar este equipamento para população poaense ainda este ano. Estamos fazendo também o trabalho de zeladoria em diversas escolas, para que os alunos retornem as aulas com uma melhor estrutura”, comentou Gian. A nova unidade escolar contará com 13 salas de aula, laboratório, auditório, e quadra poliesportiva, além de obedecer todos os critérios de acessibilidade. O prefeito ainda acrescentou que realiza estudos para construção de novas creches.

Sobre os kits escolares, a administração espera realizar a entrega até março. “Também estamos trabalhando para entregar os kits e uniformes escolares no máximo no mês de março, mas tentaremos fazer uma surpresa para nossas crianças e antecipar esse prazo”, ressaltou.

Ano Letivo

A Secretaria de Educação, em parceria com o Sistema Anglo de Ensino, realizou ontem, na Praça de Eventos, atividades de abertura oficial do Ano Letivo. O evento contou com a participação da secretária de Educação, Juliana Pelegrineli, do secretário-adjunto Marcelo Faria Paiva, de secretários municipais, vereadores e com a apresentação da escritora e contadora de histórias Kiara Terra. O encontro atendeu cerca de mil educadores.

A secretária de Educação, Juliana Pelegrineli, disse que o trabalho vai além da sala de aula e é uma ferramenta de transformação social. “Sabemos da qualidade do trabalho dos nossos profissionais e vamos realizar ações que darão condições para eles continuarem elevando a Educação de Poá e desta maneira transformar a vida de muitas famílias poaenses”.

Rede de Ensino

De acordo com a secretária de Educação, o ano letivo da rede municipal de ensino terá início na segunda-feira. As creches municipais iniciarão 2017 com 1.300 alunos, que compreende crianças com idade a partir de quatro meses até 3 anos e 11 meses e 29 dias.

A Educação Infantil compreende Pré I e Pré II. No total, de acordo com a projeção realizada iniciarão 3.348 crianças, sendo 1.567 vagas de Pré I e 1.781 vagas de Pré II. No Ensino Fundamental iniciarão o ano letivo aproximadamente 10.800 alunos (1ª ao 9º ano). As matrículas e solicitações de novas vagas podem ser realizadas diretamente nas unidades escolares.