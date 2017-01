Lance Livre 27/01/2017

Foto oficial

A foto oficial dos prefeitos eleitos é sempre um momento importante. Afinal o “quadro” com a imagem dos administradores vai seguir por todos os órgãos públicos.

Gabinete e

repartições

Geralmente fica na parede do gabinete e repartições.

Foto de

Michel Temer

Nesta semana, causou polêmica a foto oficial do presidente Michel Temer (PMDB).

Bandeira nacional

Com a bandeira nacional atrás, destacando o lema Ordem e Progresso, slogan de seu governo, Temer foi fotografado pelo jornalista Orlando Brito, que há 50 anos registra os movimentos e as transformações na política e no Palácio do Planalto, em Brasília.

Serenidade

Segundo o marqueteiro do presidente, Elsinho Mouco, a foto de Temer foi produzida na intenção de “passar serenidade e confiança”.

Montagens

na internet

Mas após a divulgação da foto, os usuários das redes sociais fizeram montagens sobre a foto.

Ashiuchi e Mamoru

O prefeito de Itaquaquecetuba, Mamoru Nakashima (PSDB), recebeu em seu gabinete o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR). O encontro também contou com a presença do deputado federal Márcio Alvino (PR).

Discussão

de parcerias

Os dois discutiram parcerias entre os municípios e cobrar apoio do governo federal.

Conversa

Mamoru afirmou que com Ashiuchi, a conversa girou em torno de parcerias entre os municípios e melhorias em bairros da divisa.

Parcerias

Na reunião, Ashiushi afirmou que parcerias são importantes para buscar soluções para os problemas em comum dos dois municípios.