PM faz megaoperação contra o crime na região

A Polícia Militar realizou ontem uma megaoperação no Alto Tietê com policiais dos batalhões (32°, 17° e 35°) de Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, todos sob o Comando de Policiamento de Área Metropolitano Doze (CPAM/12)

Ao todo 327 policiais militares estiveram nas ruas dos oito municípios do Alto Tietê.

No 32° BPM/M a operação foi comandada pelo capitão Samir, supervisionada pelo capitão Schultze e contou com 109 homens e 40 viaturas.

Os principais objetivos da Operação foram propiciar à população uma maior sensação de segurança e harmonia social, minimizar os índices criminais, como roubo de veículos e de carga, tráfego de automóveis com documentação irregular e a fiscalização de condutores sob efeito de alguma substância entorpecente ou alcoólica.

A operação teve início às 16 horas e foi executada até as 23 horas.

Em Suzano, os policiais fizeram patrulhamento em 50 pontos estratégicos, priorizando as divisas entre os municípios, onde geralmente o índice de crimes é maior.

O tenente-coronel Matiota do 32° Batalhão conversou com o DS e contou “Essa Operação foi montada com o CPAM/12 e foi um planejamento comum dos três batalhões.”

O Setor de Comunicação divulvagará os resultados obtivos ao final da operação.