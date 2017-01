Prefeitos definem 20 pautas prioritárias para o Alto Tietê

Vinte pautas prioritárias foram apresentadas ontem pelos prefeitos na 1ª reunião deste ano do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Os temas mais abordados foram sistema viário e transporte, saúde, meio ambiente e saneamento, antienchente e educação. Além disso, ressaltaram que vão se aproximar de deputados federais da região para estreitar laços e fortalecer projetos.

Entre as propostas mais importantes que foram debatidas estão: construção de alças do Rodoanel, construção e reforma das estações ferroviárias da CPTM, construção do Hospital Regional,desassoreamento de rios e a implantação de uma universidade pública (veja lista completa em quadro ao lado).

Na reunião, o Conselho de Prefeitos estruturou a dinâmica de trabalho que será adotada pelo Condemat neste ano. A proposta é acelerar os procedimentos e buscar agendas externas para otimizar os resultados nas demandas prioritárias, algumas delas já tratadas anteriormente. “Em cima dessa pauta de prioridades, o consórcio vai desencadear uma agenda de reuniões e audiências nos ministérios (governo federal), secretarias de Estado, autarquias e concessionárias. Vamos atuar na linha de cobrar a execução de investimentos na região e, para não ficar limitado à dependência de investimentos públicos, buscar outros caminhos para capitalizar para a nossa região”, ressalta o presidente do Condemat, prefeito Adriano Leite.

Estavam presentes os prefeitos Rodrigo Ashiuchi (PR), de Suzano; Mamoru Nakashima (PSDB), de Itaquaquecetuba; José Luiz Monteiro (PMDB), de Arujá; Marcus Melo (PSDB), de Mogi das Cruzes; Vanderlon Oliveira Gomes (PR), de Salesópolis; Gustavo Henric Costa (PSB), de Guarulhos; Fábia Porto (PRB), de Santa Isabel; os vices prefeitos de Biritiba Mirim e Ferraz de Vasconcelos, representante do prefeito Gian Lopes (PR) de Poá.

CÂMARAS TÉCNICAS

No Condemat também foram apresentadas mudanças dos Conselhos do Condemat e das Câmaras Técnicas. Na ocasião, houve a implantação para a gestão de 2017, o Conselho do Fundo Social de Solidariedade, além de já existir o Conselho dos Prefeitos. Para as Câmaras Técnicas foi decidida que haverá a criação da área de Educação, Esporte e a nova denominação da Câmara de Desenvolvimento Social, com inclusão dos setores de Agricultura, Indústria, Serviços e Turismo.