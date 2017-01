Chuva derruba 8 árvores na região e deixa 45 pessoas desabrigadas

As fortes chuvas que caíram sobre o Alto Tietê na tarde de quinta-feira derrubaram pelo menos oito árvores na região, além de um muro em Suzano e deixou 45 pessoas desabrigadas em Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba.

De acordo com informações da Defesa Civil suzanense, foram registradas quatro quedas de árvores nos bairros Vila Barros, Chácara Ceres, Casa Branca e Parque Nova América, além da queda de muro. “Foram enviadas equipes aos locais das ocorrências para as devidas providências. Em todos os casos não houve vítimas. A Defesa Civil mantém monitoramento preventivo de todas as áreas do município”, detalha.

Em Ferraz, foi registrado a queda de uma árvore na Rua Tatsuo Okoshi, no Jardim Pérola, próximo ao Parque Municipal Nosso Recanto, e atingiu duas casas que ficam em um mesmo terreno. Ao todo, 18 pessoas ficaram desabrigadas, sendo cinco mulheres, cinco homens e oito crianças. As famílias tiverem as casas interditadas pela Defesa Civil e estão abrigadas em uma igreja próxima ao local.

O órgão doou colchões e encaminhou as pessoas a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, que cuidará da doação de roupas e alimentos. O retorno das famílias as casa dependerá da reforma os donos dos imóveis devem fazer no local. Ferraz também registrou a queda de uma árvore na Rua Jorge Tibiriçá, onde o telhado de uma casa foi quebrado. Neste caso, o imóvel não foi interditado e ninguém ficou desabrigado.

Em Itaquá também foi registrada a queda de duas árvores, no Jardim Mônica e Marengo. A Defesa Civil aponta que o município também registrou pontos de alagamentos na Vila Maria Augusta, Vila Japão, Vila Sônia, Mascarenhas e Terra Prometida. Sem vítimas em todos os casos. “No Mascarenhas15 famílias (um total de 27 pessoas) estão recebendo todo o suporte da Prefeitura, no Ginásio Municipal de Esportes. Até o momento a cidade não está em estado de alerta, porém a Defesa Civil segue o monitoramento de todas as áreas de risco do município e orienta as famílias que moram nestes locais”, explica.

A Prefeitura de Itaquá atenta ainda que tem cobrado constantemente o governo do Estado para que seja feito com urgência o desassoreamento e limpeza do Rio Tietê, para que o problema com chuvas sejam minimizados nos bairros que houveram registros de alagamentos. Em Poá não teve registro de ocorrências em decorrência das chuvas.