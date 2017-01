Lance Livre 28/01/2017

Condemat

Nesta semana, os prefeitos das cidades da região se reuniram, pela primeira vez no ano, no Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Aguardando

reunião com

Alckmin

Os prefeitos continuam aguardando o governador Geraldo Alckmin (PSDB) para marcar encontro para apresentar principais reivindicações.

Reivindicações

conhecidas

As reivindicações de Suzano já são conhecidas. Nesta semana, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), cobrou o início das obras da Avenida Governador Mário Covas, popularmente conhecida como Marginal do Una, e o apoio do Governo do Estado de São Paulo e dos municípios do Alto Tietê na subvenção do Hospital Regional da cidade.

Final de 2015

No final de 2015, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) anunciou que R$ 75 milhões seriam destinados à canalização de toda a extensão do rio Una.

Reestruturação

viária

O aporte também seria investido na reestruturação do viário e na drenagem de todo o entorno da via, beneficiando a Vila Amorim.

Obra aguardada

Na reunião do Condemat, Ashiuchi explicou que a obra é aguardada há anos e que algo precisa ser feito com urgência para que ela saia do papel, já que Suzano cresceu consideravelmente nos últimos anos e necessita de investimentos em sua malha viária.

Reforma da

Previdência

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista serão aprovadas neste primeiro semestre para garantir a recuperação econômica do País. Segundo Maia, se as reformas não avançarem, o desemprego não vai parar de subir e o crescimento não vai voltar.

Discutir

A Câmara pode discutir projetos prioritários sobre segurança pública que estão tramitando na Casa em conjunto com os poderes Executivo e Judiciário.