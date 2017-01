Megaoperação aborda 1.870 pessoas e prende 5

A megaoperação da Polícia Militar no Alto Tietê abordou 1.870 pessoas. Além disso, cinco pessoas foram presas em flagrante e dois procurados pela Polícia foram recapturados.

Entre os detidos, dois casos foram registrados como roubo e um caso foi registrado como furto de veículo. Dois suspeitos de tráfico de drogas também foram presos pela operação.

Ao todo, 505 automóveis, dentre carros, motocicletas, van e caminhões foram vistoriados.

A ação foi realizada na quinta-feira pelos 17º, 32º e 35º Batalhões da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), respectivamente, localizados em Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba e teve início as 16 horas e o terminou após as 23 horas. O balanço foi divulgado ontem pelo Comando de Policiamento Metropolitano 12 (CPA/M-12).

Dentre os veículos vistoriados, 11 foram recolhidos com irregularidades na documentação. Contudo, 193 multas foram aplicadas por diversas infrações no trânsito.