Operação Tapa-Buraco começa na 1ª quinzena de fevereiro

As ruas de Suzano vão receber uma Operação Tapa-Buraco. A expectativa da administração municipal é de que os serviços sejam iniciados na primeira quinzena de fevereiro. Uma empresa será contratada para a realização da operação. O edital de abertura do pregão foi publicado ontem. A previsão é que a empresa vencedora do processo licitatório seja conhecida no dia 9 de fevereiro, às 9 horas.

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informou que foi elaborado um cronograma de quais ruas e bairros serão beneficiados. Serão priorizados os corredores que fazem ligação dos bairros com a área central da cidade e que estão mais deteriorados.

Segundo o Executivo informou em nota, a “contratação prevê que a empresa responsável forneça caminhões com capacidade para sete toneladas de massa, aplicando camadas de sete centímetros de espessura. Em buracos maiores, será colocada bica corrida cimentada”.

A empresa interessada em participar da concorrência poderá obter o edital no site da Prefeitura ou deve comparecer pessoalmente no Departamentos de Compras e Licitações da Prefeitura, localizado na Rua Baruel, 501, 1º andar, no horário entre 9 e 12 horas.