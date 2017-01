Prioridades para a região

Prioritário é tudo aquilo que vem primeiro em ordem, tempo e dignidade. Quando se fala em organização, priorizar significa tomar decisões significativas e direcionar recursos de acordo com o foco.

Nesta semana, os prefeitos das cidades da região definiram uma lista de 20 pautas prioritárias na 1ª reunião deste ano do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Os temas mais abordados foram sistema viário e transporte, saúde, meio ambiente e saneamento, antienchente e educação. Entre as propostas mais importantes que foram debatidas estão a construção de alças do Rodoanel, a construção e reforma das estações ferroviárias da CPTM, a construção do Hospital Regional,o desassoreamento de rios e a implantação de uma universidade pública.

Há problemas comuns entre os municípios e que não podem ser revolvidos de forma individualizada. É preciso, nesse caso, tomar decisões conjuntas.

A esfera municipal da federação brasileira conta com mais de 5, 5 mil prefeituras. São milhares e milhares de pessoas lotadas na administração pública municipal. E elas enfrentam o grande desafio de cumprir suas obrigações constitucionais. Em suma, os municípios precisam promover melhorias na vida local, seja nas cidades ou no campo.

O maior percalço é atender a todas as demandas com orçamentos muito menores em relação aos governos estaduais e federal.

Em 2014, os municípios tiveram acesso a apenas 18% da carga tributária nacional, enquanto estados ficaram com 24% e a União com 58%. Muitos deles, principalmente os municípios menores, contam sobretudo com transferências vindas dos estados e da União.

Prefeitos têm se unido há anos para reivindicar uma revisão do pacto federativo brasileiro, propondo um modelo que dê mais poder aos governos municipais. Formaram, inclusive, a Confederação Nacional de Municípios (CNM). Enquanto isso, os municípios continuam a penar para viabilizar projetos de interesse de seus habitantes.

No Alto Tietê, especificamente, os grandes desafios dos municípios podem contar com a colaboração e apoio direto do Condemat. Os problemas são comuns. Os resultados também pode ser em conjunto.

Requerem contribuição mútua, entre todas as cidades.