Ruas tem buracos com mais de 2 metros de profundidade

Ruas que fazem divisa entre os bairros Jardim Europa, Jardim Varan e Jardim Gardênia Azul, em Suzano, reclamam de crateras de mais de dois metros de profundidade. As ruas estão assim desde o ano passado. De acordo com os moradores, as chuvas são a causa do problema. Além disso, destacaram que cidadãos também pioram a situação, jogando lixo e entulhos nos buracos.

Os motoristas são os mais prejudicados. O padeiro Everton José da Silva, disse que já perdeu as contas de quantas vezes trocou o pneu do carro por causa dos buracos da Rua Monalisa Mota Melo, no Jardim Europa. “O veículo está todo estragado. Tive que trocar amortecedores e pneus porque mesmo passando devagar, sempre acaba batendo”. Ele ainda disse que presenciou quedas de motociclistas no local. “Os motoqueiros passam aqui de noite e não olham o buraco. Caem e se machucam feio”, ressaltou.

O construtor civil Raul da Silva disse que por causa das bocas de lobo entupidas, a água desce na rua com muita força e leva o asfalto. Além disso, ele comentou que a população também é causadora do problema. “Um abandono total. Quando chove, principalmente nessa época do ano, a água chega desce pelas ruas com uma força muito forte. Depois de seco, as pessoas também não tomam cuidados e jogam entulhos nos buracos”, lamentou.

“Um dos lugares que mais registra condições precárias na cidade é aqui. A chuva leva tudo e os buracos só aumentam. Deveriam solucionar e eu mesmo tentarei fazer o meu melhor para arrumar”, disse o metalúrgico Valdir Silva Pinto, que afirmou estar cansado com o problema.

RESPOSTA

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos afirmou que já incluiu as ruas Patricia Vieira Ramos Borine e Rosalina Mota Melo, no Jardim Europa, no cronograma de serviços da pasta. A expectativa, com a contratação de empresa especializada, é de que os trabalhos sejam iniciados na primeira quinzena de fevereiro (veja mais em matéria acima).