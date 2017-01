Suzano anuncia revitalização pública em parceria com empresas

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) anunciou, na tarde de ontem, o projeto Revitaliza Suzano, em parceria com empresas privadas. A iniciativa tem como objetivo trazer maior qualidade de vida aos suzanenses por meio do programa de requalificação das áreas públicas. A Construtora G2 encabeçou a proposta e busca parcerias para realizar, inicialmente, 30 projetos de revitalização na cidade.

Ashiuchi ressaltou a importância das parcerias nesta gestão. “Estaremos atendendo vários pontos da cidade. O Largo da Feira já passa por uma reformulação em parceria com a iniciativa privada. Teremos um projeto de lei para estarmos melhorando e amplificando esta participação. Esta é a cara do novo momento do espírito de Suzano. São coisas que vão fazer a diferença no cotidiano do suzanense”.

Entre as propostas estão a readequação do sistema viário no bairro Dona Benta, a revitalização da Rua General Francisco Glicério e ainda portais na entrada e saída da cidade. O diretor da G2 Construtora, Douglas Felipe da Silva, espera que cada projeto custe em média R$ 40 mil e a expectativa é de que cada obra seja concluída em um mês, totalizando 48 ao final do mandato. “Não somos um grupo fechado. Estamos abertos às empresas. Abertos a quem vai ajudar a cidade. É uma troca de favores”.

O vice-prefeito Walmir Pinto diz que a medida é um trabalho de resgate do espaço público. “Buscamos a sensibilidade do empresário que empreende na própria cidade”. A contrapartida para as empresas que contribuírem com o programa é a valorização do negócio no município. “Quando tem um embelezamento estético na cidade, os próprios empreendimentos são automaticamente valorizados. Cabe a administração cuidar da infraestrutura, os empresários buscam uma cidade melhor, com estrutura para os empreendimentos e um melhor acesso”, diz.

Além da união com a iniciativa privada, o programa pede o apoio de todas as pastas municipais. O secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, acredita que as alianças estimulam a qualidade de vida da população. “A meta é trazer maior qualidade para quem mora e trabalha na cidade. A parceria entre público e privado estimula isso. Seremos adeptos da chamada ‘acupuntura urbana’ que, através de um ponto requalificado, traremos qualidade e vantagem para toda aquela região”.

Manutenção

De acordo com o diretor da G2 Construtora, a manutenção dos projetos deverá acontecer. “Não é um investimento pequeno e o investimento vem junto com a manutenção. Não vamos deixar, queremos resgatar o espaço, fazer e manter”. A administração também anunciou que as propostas de revitalização contarão com arte pública. Segundo o vice-prefeito, o trabalho dos artistas é uma medida para inibir a ação de pichadores.