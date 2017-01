Tarifa de ônibus em Mogi sobe para R$ 4,10 a partir de amanhã

O prefeito Marcus Melo (PSDB) decidiu, ontem, reduzir o reajuste da tarifa do sistema de transporte coletivo aprovado pelo Conselho Municipal de Transportes, Trânsito e Mobilidade Urbana. Com isso, a partir de amanhã, a tarifa (integral) de ônibus no município será de R$ 4,10. Um reajuste de 7,89%, em cima do valor atual que é de R$ 3,80. Já os estudantes passarão a pagar R$ 1,70 no passe escolar. Antes da decisão de Melo, em reunião realizada na última quinta-feira, o conselho havia aprovado a deliberação de R$ 4,20 (para tarifa integral) e R$ 1,77 para o passe escolar.

“Nós vivemos um momento muito difícil no País e estamos sensíveis a isso. Foi uma tomada de decisão minha reduzir a tarifa de R$ 4,20 para R$ 4,10, para que as pessoas tenham condições de acessar o transporte público e também para que o sistema de transporte mantenha o equilíbrio econômico-financeiro. É preciso ressaltar que a tarifa de estudante será de R$ 1,70, menos que a metade da passagem integral”, disse o prefeito.

Segundo o secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel, é uma preocupação do prefeito que o impacto sobre a população seja menor e que o desconto concedido ao passe escolar supere o que a lei prevê. “Com o valor de R$ 1,70, chegamos a praticamente 59%, o que se converte em um ganho de R$ 0,35 a cada viagem no que se refere ao valor da metade da passagem comum”, explicou.

O valor de reajuste definido para a tarifa foi 66,7% menor que o pedido pelas empresas concessionárias, que era de R$ 4,70. Após o recebimento da solicitação, a equipe da Secretaria Municipal de Transportes realizou estudos técnicos levando em consideração o gasto das empresas com pagamento de pessoal, pneus, combustível, peças, desgaste dos veículos e índice IGPDI de inflação da Fundação Getúlio Vargas.

A Prefeitura manterá a fiscalização no serviço prestado pelas empresas concessionárias e exigirá melhorias na qualidade do transporte dos mogianos. Entre as medidas que já estão definidas está a integração de 22 novos ônibus para a renovação da frota.

Além disso, os benefícios conquistados pelos passageiros do transporte coletivo estão mantidas, como a possibilidade de realizar, com a utilização do Cartão SIM, a integração gratuita entre dois ônibus de regiões diferentes da cidade no período de uma hora e meia, frota 100% adaptada para pessoas com deficiência e as gratuidades para idosos e pessoas com deficiência, que podem ter, em alguns casos, direito a acompanhante.

Atendimento

Atualmente, o sistema municipal de transporte coletivo de Mogi opera 81 linhas, com 243 veículos. São realizadas 4.785 partidas diárias e transportados 3,4 milhões de passageiros por mês. Deste total, cerca de 25% possuem algum tipo de gratuidade.

Ferraz e Poá

Outras cidades da região também negociam o valor do reajuste da tarifa de ônibus. Ferraz e Poá, cidades atendidas pela Radial, o valor da tarifa continua em discussão. A empresa informou anteriormente, em nota, que protocolou, em 5 de janeiro, a revisão da tarifa nas cidades onde atua, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio financeiro. O prefeito ferrazense José Carlos Chacon (PRB), o Zé Biruta destacou que debaterá o assunto na próxima terça-feira, durante coletiva à imprensa.