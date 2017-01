Tarifa de ônibus sobe de R$ 3,80 para R$ 4,10 a partir de quarta

A tarifa de ônibus, em Suzano, sobe de R$ 3,80 para R$ 4,10, a partir da zero hora de quarta-feira. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), baixa decreto hoje autorizando o reajuste de 7,89%. O aumento é menor do que primeiro pedido feito pela Radial, empresa concessionária do transporte, que tinha proposto R$ 4,90. O valor da tarifa vinha sendo discutido desde o início deste mês.

Em princípio, Ashiuchi havia considerado alta a sugestão de aumento de 28,95% na tarifa dos ônibus municipais. Por isso, pediu reunião para discutir o assunto.

Segundo a administração municipal, a proposta de reajuste, pela Radial, foi protocolada na Prefeitura. Atualmente, Suzano tem 23 linhas. A Radial opera uma frota de 122 veículos e atende cerca de 30 mil passageiros por dia.

Conforme o DS publicou, a Radial entregou no último dia 5 de janeiro as planilhas de custos, que incluem combustível (diesel), lubrificante, salários inflação e veículo (aquisição de novos). Segundo a empresa, o objetivo era estabelecer o equilíbrio financeiro. O último aumento ocorrido em Suzano foi em 2016, quando a passagem passou de 3,50 para R$ 3,80.

VANS

O decreto, assinado pelo prefeito, prevê também que o reajuste seja estendido ao transporte complementar (vans).

Também o preço do Passe Escolar para ônibus, assim como transporte complementar em Suzano (vans), fica fixado em 50% do valor da nova tarifa.

Os antigos vales-transportes e passes escolares somente poderão ser utilizados até terça-feira.