Calcadão é descartado e prioridade será requalificação

A Prefeitura de Suzano descarta a implantação do calçadão e bolsões de estacionamentos no Centro. Para a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, a requalificação dos espaços por meio de pequenas intervenções é a melhor solução para o momento. Contudo, a pasta acredita que tanto pedestres quanto motoristas serão beneficiados.

O secretário de Planejamento Urbano, Elvis José Vieira, afirmou que além da área central, outros espaços públicos afastados da região deverão ser contemplados. “A requalificação dos espaços públicos deve acontecer de forma integral. Não é apenas a Glicério que é referência tanto na cidade como no comércio regional. Há outros centros comerciais no município. Como a região do Boa Vista, que cresceu muito nos últimos anos. Isso nos faz pensar que outros espaços precisam ser beneficiados, como por exemplo, o Centro de Palmeiras”, explicou.

Porém, antes de iniciar as intervenções, o secretário afirmou que precisa ser feito uma pesquisa com utilizadores dos espaços. “Os projetos aqui não serão desenvolvidos a quatro paredes, não posso fazer um projeto sozinho, preciso ouvir os comerciantes, empresários e população. Quando acontece desta forma temos mais sucesso”.

Vieira também destaca que está dentro do plano de governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), a requalificação dos pontos públicos por meio desse método. “Queremos entender as áreas, pois com pequenas intervenções podemos gerar uma utilização melhor, tanto com iluminação e economia como segurança, entre outras melhorias”, comenta.

Em relação aos bolsões de estacionamento, o chefe da pasta esclareceu que a mobilidade urbana é um fator muito complexo, mas que será contemplado também com melhorias. “Quando falamos de requalificação da cidade, tratamos de muitos temas. A mobilidade urbana se fosse somente automóveis e estacionamentos seria leviano. A lógica é ao contrário, preciso primeiro dar condições de qualidade para a cidade. Os veículos precisam de espaço para estacionar, mas antes preciso arrumar outras coisas para depois fazer isso, como as calçadas. Está dentro do cronograma da secretaria fazer algo do tipo”.

Ele ainda informa que irá tratar ações de pavimentação na área central. “O asfalto está ligado à secretaria de Obras e Infraestrutura, mas lógico que dentro do órgão planejamento urbano vamos tratar de algumas coisas de recapeamento das vias”, completa.