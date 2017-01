Lance Livre 29/01/2017

Uso das

redes sociais

As redes sociais são cada vez mais uma importante ferramenta dos políticos para se aproximar do morador ou eleitor.

Vídeos e fotos

Vídeos, fotos e postagens em Facebook, Instagram, Twitter e até Snapchat se tornaram a nova arma de anúncios de agendas dos prefeitos, por exemplo.

Páginas pessoais

Desde as novas restrições de propaganda da Justiça Eleitoral, nas eleições, nos canais oficiais, as páginas pessoais se tornaram uma alternativa de publicidade.

Inovações

Portanto, o que se viu nas eleições de outubro de 2016, por exemplo, foram que os panfletos, comício, carro de som, propaganda eleitoral não repercute mais com tanta rapidez como um comentário nas redes sociais.

Instituto Ibope

Segundo o Instituto Ibope, são mais de 74 milhões de usuários com mais de 16 anos que utilizam as redes sociais, dando ao Brasil a 5ª posição entre os países com maior número de conexões à Internet.

80%

Assim, 80% dos internautas brasileiros estão conectados às mídias sociais.

Ferramenta

poderosa

Como ferramenta poderosa na busca de comunicação com o morador, políticos começaram também a dar os primeiros passos na aproximação com jovens entre 20 a 35 anos que frequentam regularmente as redes sociais.

Facebook e Twitter

Segundo pesquisas eles possuem Facebook, Twitter acessam o Youtube e interage o tempo todo com meio eletrônico.

Em Suzano

Em Suzano, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e os demais do Alto Tietê têm utilizado “fortemente” as redes sociais para se comunicar.

Comentários

Ele comunica sua agenda e reuniões realizadas durante a semana. Também recebe muitos comentários.