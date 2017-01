Saúde de Poá realiza ação de combate ao Aedes aegypti

A Secretaria de Saúde de Poá, por meio do Setor de Zoonoses e Controle de Endemias, realizou ontem uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti (vetor da dengue, zika e chikungunya). A atividade foi realizada no Jardim São José e adjacências, contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas, apoio da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) e a expectativa era de visitar aproximadamente 550 residências. O prefeito Gian Lopes, secretários municipais e técnicos da administração municipal também acompanharam o trabalho.

“Foi uma ação de extrema importância, pois foi realizado um trabalho preventivo e de orientação. Vamos continuar promovendo na cidade atividades que visem o combate ao Aedes aegypti e contamos com o apoio da população, pois só a atuação conjunta do governo e dos poaenses levarão ao controle das doenças transmitidas por esse mosquito em nosso município”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Segundo o secretário de Saúde, Greg Iassia Dias, durante o trabalho realizado ontem foram feitas visitas aos imóveis, chamada de ação Casa a Casa, com o objetivo de identificar e eliminar quando possível os criadouros. “Também foi fornecido à população do bairro as orientações pertinentes sobre as condutas a serem adotadas para a não proliferação do Aedes aegypti”, explicou.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Fabiani Ferri, explicou que a ação foi uma ótima oportunidade para orientar a população. “Escolhemos atuar no bairro com maior registro de casos da Dengue, e durante o dia equipes visitaram residências com o objetivo de auxiliar os munícipes na eliminação de possíveis focos do Aedes aegypti”.

Ainda de acordo com Fabiani, a população pode ajudar no combate ao mosquito mantendo a caixa d’água limpa e bem tampada; limpando o quintal, no mínimo uma vez por semana e retirando qualquer objeto que possa acumular água; nunca jogando lixo nas ruas e colocando o mesmo na calçada apenas nos dias de coleta; deixando as calhas sempre limpas; entre outras orientações.

Pneus

As secretarias de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Saúde também estão realizando um trabalho conjunto para recolher pneus guardados e descartados de forma inadequada em Poá.

O objetivo é reduzir possíveis focos do mosquito Aedes aegypti nos pneus que, quando expostos, podem acumular água parada e favorecer a proliferação do vetor da dengue, zika e chikungunya.

O secretário-adjunto da Saúde, Almir Tavares, explicou que quem for identificado realizando a destinação incorreta de pneus será notificado pelas equipes da Vigilância em Saúde e orientado a levar o material até o prédio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Avenida Brasil, 810).

“A campanha é voltada também para a população. Quem tem pneu usado guardado em casa ou abandonado próximo à sua residência, deve levá-lo à Secretaria de Meio Ambiente, contribuindo para um meio ambiente saudável e para combate ao mosquito”.