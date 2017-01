Social 29/01/2017

Carol Hungria

A estilista de noivas mais badalada do Rio de Janeiro, Carol Hungria, inaugura sua primeira loja em São Paulo, no dia 31 de janeiro, na Haddock Lobo, Jardins, com assessoria da Boutique de 3 e decoração de Vic Meirelles, profissionais do mercado e jornalistas devem marcar presença para uma open house super agitada. O evento tem início com a própria Carol explicando todo o conceito da loja aos seus convidados. Em seguida, um desfile com o preview da coleção 2017, batizada como Fruits de Mer, com beleza de Jr. Mendes. Para celebrar e fechar com chave de ouro, DJ Clara Ribeiro e bebidas Porto Di Vino!

Vestido de noiva tem mesmo tendência ou no final a noiva escolhe o que ela gosta independente da moda ou das tendências apontadas?

Carol Hungria: Acho que os vestidos de noiva precisam ser mais clássicos, mais atemporais. Aquela velha história que a noiva precisa olhar a foto do vestido daqui a 20 anos e se achar linda! Mas acho que podemos fazer isso sem perder todas as inspirações que estão a nossa volta, o que na verdade na minha opinião só acrescenta personalidade para o vestido. As tendências existem, claro, só que para vestido de noiva demoram a se reciclar, pois na verdade a noiva que mandou fazer o seu vestido agora só deve casar em média um ano depois, então a moda é mais lenta para se atualizar. Mas acho importante a noiva ter um estilo próprio, ter ideia do que quer passar, mesmo seguindo tendências.

Quando as noivas pensam em renda as francesas são a primeira opção. É um pensamento folclórico ou realmente para o caimento e fluidez necessária a esse vestido, elas são as melhores mesmo?

Carol Hungria: Sim, as rendas francesas sem dúvida são as melhores do mundo pelo seu design, caimento e qualidade. São rendas que tem uma leveza que nenhuma outra tem, e que vão durar uma vida inteira.

A produção nacional tem competitividade perante os tecidos, rendas e bordados internacionais?

Carol Hungria: A mão de obra nacional especializada é excelente e não perde em nada para a mão de obra internacional. Já a produção de tecidos é bem fraca e com poucas opções no mercado brasileiro. A maioria dos produtos que usamos termina sendo importado, não temos nem a opção de escolher entre um nacional e um importado!

No mundo dos vestidos de noiva há espaço para tudo: volumes, cortes e comprimentos para todos os gostos, vestidos curtos, coloridos e até preto. Isto pode ser considerado tendência, contemporaneidade? Fale um pouco sobre esse aspecto.

Carol Hungria: Sim, acho que atualmente há espaço para tudo, pois os vestidos são cada vez mais personalizados! Então tem noivas que querem ser princesas e outras que querem passar quase despercebidas; outras mais ousadas, é da personalidade de cada uma. Isso reflete em todos os aspectos da festa como local, horário, decoração… Acho o máximo poder trabalhar com algo tão especial e poder criar pensando em cada noiva.

A combinação hippie chic e minimalismo é chic para o vestido de noiva?

Carol Hungria: Sim, acho que é uma combinação bem comum inclusive! A maioria dos casamentos mais despojados tem essa pegada. Conseguimos fazer um vestido de noiva deslumbrante sem precisar de muitas informações e ao mesmo tempo trazendo um toque vintage que não deixa nunca de ser moderno!

Que dica de moda você daria as mães, madrinhas e noivas ao pensarem seus modelos para essa data tão importante?

Carol Hungria: Muitas noivas me perguntam como devem vestir suas madrinhas e mães, incluindo a do noivo. Eu sou sempre favorável aos vestidos longos, em qualquer hipótese. Mesmo que o casamento seja na praia, ou na serra, num horário bem cedo, sempre acho que podem surgir convidados desavisados, prontos para uma festa de gala. Se isso acontecer, seu cortejo pode estar mais desarrumado que essas pessoas. Então, mesmo que a festa e a cerimônia tenham climas mais despojados, se preocupe em deixar seus convidados especiais do altar à altura do que eles representam.

