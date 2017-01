Suspeitos são presos com carro furtado

Um carro furtado, com dois homens, foi pego em flagrante ontem na Rodovia Índio – Tibiriçá (SP-31), trecho de Suzano, pela Polícia Militar Rodoviária (PMR).

O veículo com placa de Ribeirão Pires estava na conduta dos criminosos desde as 23 horas da última sexta-feira.

A ação da polícia aconteceu ontem às 12h50.

Três policiais faziam patrulhamento na rodovia, sentido Ribeirão, quando avistaram um carro passar em alta velocidade no quilômetro 56, sentido Suzano. Desconfiaram da atitude do veículo e resolveram o seguir. Em seguida, deram sinal de parada aos criminosos. Porém, os ladrões não obedeceram à ordem dos policiais e prosseguiram mais dois quilômetros. No quilômetro 58,5, os indivíduos foram abordados. Policiais puxaram a placa do carro por meio do sistema e registraram que o tratava-se de furto.

“Foi tudo muito rápido. Percebemos a atitude suspeita do carro e até mesmo dos indivíduos e fomos atrás. Não pararam na primeira ordem que demos. Depois, tivemos que ficar lado a lado para que parassem e constatamos o que já pensávamos”, disse um dos policiais da ação.

Os dois criminosos afirmaram que compraram o carro na madrugada de sábado por R$ 100. Mesmo assim, foram presos. Um deles já tinha passagem por tráfico de drogas e havia saído da prisão em novembro do ano passado. O dono do veículo compareceu a Delegacia de Polícia (DP) de Suzano para retirá-lo.