Três exposições de arte seguem abertas em Mogi em fevereiro

Três exposições de artes visuais que fazem parte da programação do 4º Festival de Verão de Mogi das Cruzes continuarão abertas ao longo do mês de fevereiro. O festival se encerra, hoje, mas as mostras seguem abertas. Uma delas é a “Nando – 3D Wow!”, que está na galeria de artes Wanda Coelho Barbieri, no Centro Cultural, e a outra é a mostra “Eu Grito”, que ocupa o hall de exposições do Terminal Central. A terceira é a exposição “Monte Fuji”, que abre exclusivamente aos domingos, no Casarão do Chá. A entrada é gratuita.

“Nando – 3D Wow!” reúne 17 obras do grafiteiro Junior Fernando da Cunha – o Nando, entre esculturas, telas e painéis, todas feitas com a técnica tridimensional. A exposição fica aberta para visitação até o dia 5 de fevereiro.

Já a mostra “Eu Grito”, no Terminal Central, é uma coletânea de fotografias feitas por alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), que teve como inspiração o quadro de mesmo nome, do artista plástico norueguês Edvard Munch. A mostra segue até o dia 13 de fevereiro.

Para finalizar, a exposição fotográfica “Monte Fuji – A morada da Alma dos Japoneses” reúne fotos do monte que é reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial da Organização das Nações Unidades para a Educação, Ciência e a Cultura (Unesco) e é símbolo cultural do Japão. São, ao todo, 40 painéis, com fotos capturadas por fotógrafos do jornal Shuzuoka, em diferentes ângulos. Ela poderá ser visitada até o dia 26 de fevereiro, das 9 às 17 horas.

Serviço

O Centro Cultural de Mogi fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro; o Terminal Central está localizado na Rua Professor Flaviano de Melo, 525; e o Casarão do Chá fica na Estrada do Chá – acesso pela Estrada do Nagao, Km 3, no bairro Cocuera.