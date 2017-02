Conselho de Poá discute proposta de aumento na tarifa de ônibus

Foi realizada na manhã de ontem, na Câmara de Poá, reunião ordinária do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (Comob). Os assuntos abordados foram a posse dos membros do Executivo no conselho, a proposta de aumento de passagem de ônibus feita pela Radial – concessionária responsável pelo transporte municipal. A empresa de ônibus solicita o aumento da tarifa para R$ 4,20. O Comob dará um posicionamento sobre o assunto no próximo dia 16.

Já a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá ressaltou que fará uma análise das planilhas apresentadas pela Radial. Após a avaliação, o resultado será comunicado ao prefeito Gian Lopes (PR). “Não temos um prazo legal e vamos esperar o fim das discussões dentro do conselho para posteriormente levar esta demanda ao prefeito”, destacou o secretário-adjunto de Transportes e Mobilidade Urbana, Marcos Pacheco.

A atividade foi comandada pelo presidente interino do Comob, Adilson Santos. A Radial alegou na reunião que o pedido de aumento da tarifa de R$ 3,80 para R$ 4,20 é necessário devido os reajustes aplicados nos preços dos pneus, diesel, peças, impostos, fora os encargos trabalhistas e aumento salarial fornecido aos funcionários. Informou ainda que conta com uma frota com idade média de cinco anos e que opera com aproximadamente 250 profissionais em Poá.

Durante a reunião, Adilson Santos apresentou ainda os resultados de uma consulta popular, realizada por meio das redes sociais, referente ao atendimento da Radial. A população presente também manifestou sua opinião e solicitou melhorias nos serviços prestados pela empresa.

O secretário-adjunto de Transportes e Mobilidade Urbana ainda destacou que o resultado da reunião foi positivo, e pediu para que a população registre as queixas quanto ao trabalho da Radial na pasta, para que as providências sejam tomadas.