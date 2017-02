Ensino Médio nas escolas de Suzano avança no Idesp 2016

As escolas estaduais da Diretoria Regional de Suzano avançaram no Ensino Médio em 2016. É o que mostra o resultado do Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo), divulgado ontem pela Secretaria da Educação.

Suzano acompanha o desempenho do Estado no Ensino Médio e também nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Na média geral, o Ensino Médio avançou pelo quarto ano consecutivo e chegou a 2,30 contra os 2,25 registrados em 2015. A pontuação é também a mais alta desde 2008, quando a Secretaria adotou o indicador de qualidade da educação paulista. Em Suzano, o Idesp do Ensino Médio saltou dos 1,83 registrados em 2015 para os 1,87 em 2016.

Estado tem evolução no ciclo I do Fundamental

Assim como o Ensino Médio, o desempenho dos Anos Iniciais do Fundamental (1º ao 5º ano) superou a marca anterior. Em 2016, o ciclo atingiu 5,40 (uma diferença de 0,15 ponto em relação aos 5,25 de 2015). A pontuação conquistada também é a melhor dos últimos nove anos.

Os Anos Finais (6º ao 9º ano), por sua vez, tiveram queda: as notas foram de 3,06 para 2,93.

Os resultados indicam ainda que a rede estadual continua avançando para atingir as metas estabelecidas pela Secretaria para 2030. O ciclo 1 do Fundamental já atingiu 77,1% da meta 7 (em 2016: 5,40).

O ciclo 2, 48,8% da meta 6 (em 2016: 2,93). No Ensino Médio, 46% da meta 5 (em 2016: 2,30)

Para o cálculo do Idesp são utilizadas as notas do Saresp (Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, além das taxas de aprovação, reprovação e abandono.