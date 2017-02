Iniciada operação para retirada de ambulantes das ruas do Centro

As Secretarias de Segurança Cidadã, Assistência e Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego iniciaram ontem a remoção do comércio irregular das ruas centrais de Suzano. A operação, deflagrada com o objetivo de melhorar o passeio público e de não favorecer o comércio paralelo, também será realizada nos bairros e nas imediações do terminal rodoviário, com direito a apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil e Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

A operação foi deflagrada após campanha de conscientização realizada pela Prefeitura de Suzano durante o mês de janeiro. A iniciativa vai ao encontro, segundo a municipalidade, aos apelos da população e da sociedade civil, que desaprovam a venda irregular nas calçadas, que atrapalha a mobilidade e faz concorrência desleal com o comércio formal.

Na fase de orientação, foram distribuídos panfletos informativos sobre a ilegalidade do comércio ambulante nas ruas. O material também trazia opções sobre o trabalho autônomo e de como ele pode ser oficializado via cadastro do Microempreendedor Individual (MEI), oferta de micro-crédito do Banco do Povo Paulista e orientações e capacitações por parte do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae). De acordo com o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Fátimo Aparecido Rodrigues, a operação transcorreu de forma ordeira. “Com respeito a todos os cidadãos, é importante frisar que a ação é de conscientização. Constatamos, depois de várias conversas com os ambulantes, que a grande maioria que executa atividade clandestina no centro de Suzano é proveniente de outros municípios. O resultado é uma venda ilegal frente ao comércio legal, que paga seus tributos e exige que a lei seja cumprida e que a fiscalização seja realizada”, complementa Rodrigues.

Durante a operação, os fiscais da Prefeitura de Suzano identificaram dois locais de venda irregular, além de um veículo utilizado como ponto de distribuição para os vendedores de rua. Os produtos foram recolhidos. No decorrer do trabalho dos fiscais e das equipes da GCM, não ocorreram confrontos entre os comerciantes informais e as autoridades. Também não houve detenções por parte da Polícia Militar.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, empresário André Maurício Loducca, a operação terá continuidade no município, com o objetivo de reforçar o posicionamento da atual gestão quanto o comércio informal. “Eles (ambulantes) são trabalhadores. Sabemos que buscam seu sustento, mas não justifica a prática ilegal. Conversamos com todos os informais que atuam no quadrilátero central, nas últimas semanas. Apresentamos alternativas e explicamos sobre a fiscalização e as sanções. A orientação foi prestada”, observa.

Loducca ainda explica que, durante a etapa de conscientização, houve aumento na busca de serviços oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. “Reforço que a Prefeitura de Suzano continua de portas abertas e disposta a ajudar quem quer ganhar seu sustento de maneira regularizada. Vamos ajudar no que for possível”, afirmou.