Mãe e filha são resgatadas em Suzano de sequestro relâmpago

A Polícia Militar (PM) resgatou duas mulheres, mãe e filha, de respectivamente, 47 e 18 anos de um sequestro relâmpago. A ação da PM ocorreu na Rua Transmissão, no Jardim Monte Cristo, em Suzano. O sequestro ocorreu seguido de assalto. Dois homens foram presos.

A mulher de 47 anos, uma cabeleireira e sua filha, uma estudante de 18 anos, foram abordadas por dois indivíduos na Rua Braz de Pina, no alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes. Segundo as vítimas, um deles usava uma arma de brinquedo.

A abordagem ocorreu por volta das 21h30, quando os suspeitos obrigaram as vítimas a entrarem no carro da cabeleireira. A estudante se sentou no banco do passageiro, enquanto a mãe ficou no banco de trás, ao lado do homem armado. Elas foram obrigadas a entregar uma bolsa, dois relógios de pulso, e dois celulares, além da quantia de R$ 95. O valor estimado, dos objetos subtraídos, é de R$ 8,9 mil. As vítimas também foram obrigadas a passar a senha dos cartões bancários que estavam com elas.

Em seguida, o suspeito que conduzia o veículo seguiu em direção a Suzano, na intenção de efetuar saques na conta corrente da cabeleireira.

Após uma manobra realizada pelo motorista chamou a atenção da PM que deu ordem de parada. O suspeito não obedeceu e tentou fugir.

Os policiais conseguiram parar o carro em Suzano. O suspeito que estava no banco de trás resistiu à prisão e foi necessária a utilização de spray de pimenta para a detenção do mesmo. Além disso, o assaltante quebrou o vidro da viatura quando entrou no veículo.

Na delegacia, os homens receberam voz de prisão pelos crimes de roubo de veículo, sequestro relâmpago enquadrado no crime de extorsão, além de resistência. A dupla foi levada para a cadeia pública de Mogi onde vão aguardar audiência de custódia.