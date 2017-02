Paulo Skaf visita escola e acredita na melhoria da indústria

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo (Sesi), Paulo Skaf, visitou ontem as instalações da nova escola Sesi de Suzano, no Jardim Imperador.

A escola modelo construída na cidade também conta com um Centro de Atividades (CAT). O complexo abrange áreas esportivas, refeitório, laboratórios e modernas instalações para o atendimento de alunos do ensino fundamental e médio. “Hoje podemos dizer que Suzano tem uma das melhores escolas de ensino básico do mundo”, diz o presidente, que foi recebido por diretores das unidades do Sesi na região.

Esta é a segunda instituição modelo implantada na região. Ferraz de Vasconelos já conta com uma unidade semelhante. A próxima cidade a receber o projeto deve ser Mogi das Cruzes. A obra no município passa pelo processo de licitações. Skaf acredita que em um ano e meio os mogianos terão a escola.

Em Poá, irregularidades são verificadas na documentação para a unidade. “O Sesi é legalista, não podemos fazer obras em um terreno que não tenha documentação . O que o Sesi investe é muito mais que o valor do terreno. A documentação precisa estar 100%, e não é o caso de Poá, lamentavelmente”.

A criação em Itaquaquecetuba também passa por problemas. O terreno destinado ao Sesi se encontra inadequado para a obra. “Tem um terreno, com uma fonte de água, não era possível constrir lá. Quando assumi a presidência, falaram do terreno em Itaquá, fui a contra gosto instalar a pedra fundamental. Onde foi possível, construímos”, explica Skaf.

INDÚSTRIA

O presidente se mostrou otimista quanto ao crescimento da indústria neste ano. “O que estamos fazendo é um esforço sobrenatural para retomar o crescimento do País, para assim retomarmos a indústria, o comércio e principalmente o emprego. No último ano, tivemos um crescimento de 3,5% negativos. Acho que este ano teremos de 0 a 1%. Já é uma reversão, creio que a partir daí, em 2018, teremos um resultado melhor para começar a refletir na geração de emprego”.