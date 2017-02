Social 03/02/2017

Missa de 7º dia

Será celebrada hoje, às 20 horas, missa de 7º dia em memória da minha tia, Elza Guilhermo Fuentes Rêgo, na Igreja São Maximiliano Kolbe, em Mogi das Cruzes.

Missa de 7º dia

Será celebrada hoje, às 18 horas, missa de 7º dia em memória do amigo Marcello Gullo, na Igreja Cristo Rei, em Mogi das Cruzes.

Vamos combinar?

Agente junto é secreto e a gente separado somos nós. Assim fica mais fácil de ler. #Anote

Em Sampa

A cantora Paula Lima promete agitar a cidade de São Paulo com um show pra lá de especial neste domingo, dia 5, às 14 horas. A apresentação será realizada no FIESP/SESI, localizado na Avenida Paulista. Vale lembrar que Paula Lima lançou recentemente “Mil Estrelas”, música que traz um estilo “pop soul” e foi composta por Ivo Mozart e Zeider Pires. Além disso, a artista está com a canção “FiuFiu” na trilha sonora de Malhação, embalando a vida da personagem interpretada pela atriz Deborah Secco.

Magdalena de Castro Paiva, Eduardo Raffoul, Fábia Navajas, Aline Marques de Faria Paula, Lúcia Aparecida Moretti, Rubens Lima Garcia, Isadora Paiva Abbondanza, Fernando Henrique Peres Prado, Roberto Luiz dos Reis Zanetta, Renata Cagiano, Carlos Alberto Aleixo, Vitor Filho, Nathália Borges, Vilma Gonçalves Batista e Danilo Massao.

* No Boteco da Diana

Divido a cena com minha esposa, Vera Fuentes, com a aniversariante Diana Moreira, com o novo fotógrafo da coluna, Pedro Wurthmann e com Renata Mendes, na gostosa e descontraída festa de 30 anos de Diana, que reuniu familiares e estreito grupo de amigos em uma gostosa chácara em Taiaçupeba.

#SouSolidário

O secretário de Meio Ambiente Carlos Watanabe e sua sempre encantadora Tamiko Watanabe, no SuzanFest.

#SouSolidário

O vereador suzanense Lisandro Frederico; a secretária de Comunicação, Carla Fiamini e o secretário de Segurança Cidadã, Fátimo Aparecido Rodrigues marcaram presença no correto Jantar da Solidariedade produzido pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano, no SuzanFest.

#SouSolidário

#SouSolidário

O secretário de Assistência Social, Claudinei Galo e sua esposa Renata Rodrigues Galo, no SuzanFest.