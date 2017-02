Suzano estuda implantação de Wi-Fi em locais públicos

Suzano pode receber o serviço de internet sem fio, o Wi-Fi, em locais públicos. De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, a pasta realiza estudos técnicos para a criação da tecnologia. A implantação do acesso à rede pode beneficiar os suzanenses, assim como já acontece em demais cidades da região.

Em Ferraz de Vasconcelos, o serviço é livre, gratuito e com 24 horas diárias de funcionamento. Os locais que possuem o Wi-Fi estão distribuídos nos quatro cantos na cidade. Na Praça dos Trabalhadores, Praça da Independência e mais de 30 pontos espalhados pelas escolas municipais. O projeto se iniciou com uma fase experimental, em uma única praça, no mês de dezembro de 2013. Desde julho do ano passado, a implantação se estendeu a mais uma praça e 38 unidades escolares.

Os finais de semana são os períodos em que os ferrazenses mais ficam conectados. O número de usuários, simultaneamente, chega a sete mil. Em horário comercial, o pico é de cerca de duas mil pessoas utilizando o serviço. Semanalmente, o município contabiliza 25 mil usuários diferentes. A ampliação do projeto está prevista para acontecer no Parque Municipal, na estação Antônio Gianetti Neto, postos de saúde, ginásios e campos municipais, além das praças nos bairros.

Mogi das Cruzes também possui um projeto e inclusão digital, o Cidade Digital, desenvolvido pela prefeitura. O serviço oferece conexão sem fio nos terminais Central e Estudantes, nos parques Centenário, Leon Feffer e Botyra Camorim Gatti. O Wi-Fi gratuito ainda é verificado no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), no Ginásio Hugo Ramos e no Centro Cultural. Por se tratar de locais de passagem, o número de usuários varia. As praças do Carmo, da Liberdade, Coronel Benedito de Almeida, Oswaldo Cruz e o Largo do Rosário são os lugares que, atualmente, passam pela fase de testes de funcionamento do projeto. A Cidade Digital existe desde 2011, com a inauguração do Terminal Estudantes. Nos novos pontos, a capacidade média será de 120 pessoas conectadas simultaneamente. A cidade de Arujá possui o serviço desde 2015. No momento os equipamentos passam por manutenção. Os dois pontos disponíveis devem ser ampliados.