Assistência Social encaminha pessoas em situação de rua para abrigo

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, por meio do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), realizou na manhã de ontem, nos viadutos “Ryu Mizuno” e “Leon Feffer”, mais uma ação integrada de abordagem de pessoas em situação de rua. A medida teve como objetivo encaminhá-las para o Centro Social Bom Samaritano, vinculada à Entidade Cáritas Paroquial Regional de Suzano, que mantém convênio com a municipalidade. Na ocasião, foram abordadas 15 pessoas. Deste número, cinco foram encaminhadas ao serviço de acolhimento.

Por meio de um convênio firmado com o Bom Samaritano, a Prefeitura de Suzano disponibiliza 50 vagas para acolhimento, que é destinado a desabrigados por abandono, migração e ausência de residência. O serviço também é oferecido para pessoas em trânsito e sem condições de auto-sustento.

A exemplo da realizada dias atrás, a ação de hoje, que teve como pontos de concentração os viadutos “Ryu Mizuno”, no Jardim Cruzeiro do Sul, e “Leon Feffer”, no centro, teve à frente as equipes da Secretaria de Assistência Social. A intenção é repeti-la semanalmente, com a finalidade de promover a reinserção social de quem está em situação de rua. Das 15 pessoas abordadas, cinco foram encaminhadas para acolhimento, conforme explica o chefe da pasta, Claudinei Valdemar Galo:

“Este trabalho é minucioso e visa à abordagem de quem está em situação de rua. Nosso objetivo é acolher essas pessoas, por meio de abrigo, ao passo em que buscamos meios de identificar seus familiares, oferecer oportunidade para que resgatem documentos, ou até mesmo conquistem um emprego”,