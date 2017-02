Comércio apoia ação para retirada de ambulantes da área central

Os comerciantes de Suzano aprovaram a ação da Prefeitura para a retirada do comércio irregular das ruas centrais, que aconteceu na última quinta-feira. Eles apontaram a melhora das ruas limpas e calçadas acessíveis. Apesar disso, por volta das 15 horas de ontem, alguns ambulantes eram vistos ocupando às calçadas na Rua General Francisco Glicério, de forma mais discreta do que era realizado antes.

A reportagem do DS percorreu parte da Glicério, onde se concentrava a maior parte dos camelôs, e encontrou as vias mais acessíveis aos pedestres. Mesmo assim, cinco pessoas realizavam vendas ilegais na rua, com parte das mercadorias escondidas. Inclusive, a chegada da equipe de reportagem afugentou alguns desses comerciantes.

O líder de uma farmácia aprovou a ação da Prefeitura. “É claro que é bom. Fica melhor assim porque aparece mais o nome da loja. Em relação a vaga da farmácia também, às vezes o pessoal tem dificuldade de estacionar e descer do carro devido os ambulantes”, contou Thiago Ramon Cassiano, de 26 anos. Ele afirma ainda que o comércio chegou a fazer reclamações a Prefeitura. “Tinham que fazer uma fiscalização mais freqüente, porque tiraram ontem (anteontem) e hoje (ontem) já estão retornando”.

“A gente gostou. Ficou bem melhor, porque tinha muita gente na rua. Agora ficou bem melhor, está todo mundo gostando da calçada limpa, mas organizada”, comentou a caixa de uma loja de infantil, Taiane Schlinkert de Souza, de 32 anos. Já o gerente de uma açougue na Glicério ponderou: “Pela bagunça , melhorou. Mas tirar o pessoal que está trabalhando não é legal”, opinou Celso Camargo, de 42 anos.

Para Leandro Lima de Freitas, de 31 anos, é necessário levar em consideração que os ambulantes trabalham. “Em relação ao mercado, eles não me atrapalham. Mas para andar o pessoal reclama bastante. Como comerciante sou a favor de retirá-los. Como pessoa, na situação que estamos hoje, vejo que é uma necessidade que eles têm hoje”.

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) aprovou a ação da Prefeitura. “A gente é totalmente a favor, tanto que a gente participou das reuniões que foram o início do trabalho para retirar os ambulantes”, comentou o presidente da Ace, Neder Romanos. Ele ainda parabenizou a ação das secretarias envolvidas.