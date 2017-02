Famílias assinam contrato de unidades habitacionais em Itaquá

As famílias contempladas no Conjunto Residencial Altos do Pinheirinho, no Jardim Caiuby em Itaquaquecetuba, assinaram ontem, os contratos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. O evento, que foi realizado na sede da Secretaria de Cultura. Em 2017, serão entregues mais de 1.452 moradias para a população de baixa renda em Itaquá, serão 612 unidades no empreendimento do Pinheirinho, e mais 840 no Empreendimento Residencial Lebani.

O prefeito Dr. Mamoru Nakashima disse que a entrega dos apartamentos deve ocorrer entre o final de fevereiro e o começo de março.

“Dependemos da liberação do Ministério das Cidades, por mim entregaria o quanto antes, mas temos que respeitar os trâmites e acredito que até o começo de março todos possam ir para suas casas”, falou Nakashima.

A cerimônia de assinatura foi marcado pela emoção dos contemplados. Muitos foram às lágrimas ao final do processo.

“Não tínhamos televisão e nem geladeira, mas agora tudo vai mudar, estamos realizando um sonho, Deus nos abençoou”, disse Ademir Fernandes da Silva, casado, pai de três filhos, que morava em um imóvel alugado por R$ 450 no bairro da Pedreira, sem energia elétrica e agora vai ter a casa própria, com prestação de R$ 80 por mês.

O vigilante Antônio Correia, morador do Mascarenhas, uma área de risco que sofre constantemente com os alagamentos do Rio Tietê e também é um dos contemplados no empreendimento.”Sofro há 47 anos com os alagamentos no Mascarenhas, mas era o lugar que eu tinha para morar, não dava pra deixar tudo para trás, hoje tenho uma alegria imensa em dizer que vou para um lugar melhor”, comentou Correia.

Segundo Mamoru, os investimentos em habitação irão continuar na cidade. “Estamos concluindo uma etapa importante para a Habitação em Itaquá. É um momento especial para o município, principalmente para essas pessoas que tanto sonham com a casa própria, por isso continuaremos trabalhando para buscar outros projetos de moradias que beneficiem o cidadão de Itaquá”, disse.

Entre os novos projetos citados pelo prefeito está a Parceria Público Privada (PPP) firmada com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), para a produção de 4 mil unidades, na Fazenda Albor, divisa de Itaquá, Arujá e Guarulhos, com previsão para 2018.