GCM leva 5 jovens à delegacia por atos de vandalismo em Suzano

Cinco jovens, sendo quatro adolescentes de 16 e 17 anos, e um desempregado, de 18 anos, foram levados para a delegacia central de Suzano pela Guarda Civil Municipal (GCM), após praticarem atos de vandalismo na região central da cidade. A ação da GCM ocorreu na Rua Baruel, em frente à Prefeitura, na noite de quinta-feira.

Os adolescentes quebraram três telefones públicos e duas lixeiras na Rua General Francisco Glicério. Um dos menores também deu um soco no painel luminoso do restaurante Mc Donalds, localizado na Rua Baruel.

O grupo foi visto por um morador que contatou a guarda civil e informou as características de um dos rapazes.

Os guardas abordaram os jovens, que negaram ter depredado os telefones e as lixeiras. Durante a abordagem, por volta da meia-noite, um dos adolescentes repentinamente atingiu o painel do restaurante, com um soco, quebrando-o.

Em seguida, os adolescentes fugiram pela mesma rua, no entanto foram detidos pelas autoridades e levados ao Distrito Policial (DP).

O menor que danificou o painel do restaurante confessou a ação, mas não justificou o ocorrido.

Os adolescentes foram levados para a delegacia e interrogados na presença de dos representantes legais. Todos deverão ser apresentados à Vara da Infância e da Juventude. O jovem de 18 anos ficou detido.

Dois boletins foram registrados separadamente.