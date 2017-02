Gian faz balanço sobre 1º mês e destaca dificuldade financeira

No balanço de 30 dias de mandato, o prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), ressaltou a dificuldade financeira como um dos obstáculos para poder deixar “a casa em ordem”. Destacou que encontrou a Prefeitura com R$ 101 milhões de contas pendentes, incluindo um débito de R$ 23 milhões com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e dívida de R$ 1,1 milhão pela falta de pagamento de contas de água, luz e telefone. Então entre as prioridades destacadas por Gian, neste primeiro mês, estão os cortes de gastos e as ações emergenciais como o combate às enchentes.

Em relação ao financeiro, o prefeito disse que procurou conversar com fornecedores, rever contratos e valores, cortar horas extras, diminuir custos e eliminar situações urgentes. Gian afirmou ainda que encontrou uma série de obras paradas, entre elas a da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Calmon Viana. “Porém, durante visita oficial do deputado federal, Marcio Alvino e do deputado estadual, André do Prado, recebemos a confirmação da liberação de emenda no valor de R$ 1,5 milhão para equipar a UPA e na mesma semana já tínhamos retomado as obras do equipamento de saúde. Uma grande vitória para o município”.

Para o combate às enchentes, a Prefeitura intensificou os trabalhos de limpeza pública e deu início a campanha “Poá+Bela”. Além disso, a administração informou que pretende finalizar as obras do reservatório de contenção de cheias, o piscinão da Vila Romana, ainda este ano. Hoje o reservatório está 60% concluído (obras físicas). “Estamos trabalhando muito para que a população de Poá não sofra neste período de chuvas. Nossas equipes estão em diversos bairros com a limpeza de galerias, ruas, bocas de lobo, sarjetas e bueiros. E vamos continuar com o trabalho forte. E precisamos entregar o mais rápido possível esse piscinão aos munícipes que tanto têm sofrido com as enchentes registradas nos últimos anos no nosso município.

O prefeito apontou ainda ações realizadas na área da saúde, educação, segurança, turismo e no social. Na primeira, destacou a transparência nos atos, o esforço para conceder atendimento humanizado, além do controle de medicamentos e material de enfermagem. “Os munícipes também já contam com serviços e exames que anteriormente estavam inviabilizados. Estamos trabalhando para oferecer Saúde para todos”.

Na educação, Gian Lopes confirmou que entregará até março os kits e uniformes escolares para aproximadamente 15 mil estudantes. Apontou ainda os serviços de manutenção realizados nas unidades escolares do município. A Vila Monteiro também deve receber uma nova unidade educacional ainda no primeiro semestre. A escola vai gerar 550 novas vagas. E atualmente, a Prefeitura está realizando estudos para a construção de novas creches.

Para a segurança, Poá pretende retomar a Atividade Delegada (parada desde junho de 2016), colocar novos Guardas Civis Municipais (GCMs) – aprovados em concurso público – nas ruas, implantar o Centro de Segurança Integrada (CSI), e instalar barreiras eletrônicas. Para o Turismo, a Prefeitura iniciou um trabalho para buscar R$ 10 milhões junto ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade) para investimentos em projetos da cidade.